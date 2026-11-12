La emoción de Cinthia Fernández al hacer un importante anuncio: "Se agranda la familia" La bailarina subió un video a sus redes sociales en el que muestra el proceso de la ecografía de la dulce espera más emotiva de todas. Agregar C5N en









Cinthia Fernández será abuela.

La bailarina Cinthia Fernández publicó un video en el que muestra una ecografía y sorprendió a los usuarios de redes sociales con una confesión: “Se agranda la familia”. Pero, al igual que hizo la actriz Jimena Barón, se trata de los cachorros que tenía en la panza su perra.

En el video se puede ver cómo apuntaban al ecógrafo mientras la veterinaria explicaba de qué se trataba. El plano termina con su perrita acostada en una camilla y ahí se da por entendido de lo que se trata.

View this post on Instagram Los famosos reaccionaron a esta publicación: “Cinthia me comí alto amague”, escribió Nazarena Di Serio, Daniela Celis puso: “Ay. Felicidades”. Mientras que, Mariana Brey comentó: “Dije…’voy a ser tía’”.

Esta situación también pasó con Jimena Barón, quien mostró todo el proceso de embarazo de su perra y luego fue noticia por el nacimiento de los cachorritos. Las redes sociales no la acompañaron tanto a Cinthia: “Castren”, “Dejen de romantizar esto en perros de la calle”, “Qué irresponsables”.

Jimena Barón apareció en redes con un llanto desconsolado: qué pasó A escaso tiempo de haber recibido a la perrita Lucy en su hogar, la popular artista Jimena Barón atraviesa una vivencia completamente impensada dentro de su rutina familiar. Pocos días después del rescate y la adopción de la mascota, la mediática descubrió que el animal se encontraba en estado de gestación y a las puertas de dar a luz.

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