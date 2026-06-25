El desgarrador pedido de Zulma Lobato tras ser desalojada de su casa: "Si pierdo a mi perra..."

La mediática contó que atraviesa una delicada situación habitacional y pidió ayuda para conseguir un lugar donde vivir junto a su mascota. El dramático relato se conoció a través de un video publicado por Jazmín La Cuerpo.

Zulma Lobato atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de ser desalojada de la vivienda donde residía. En medio de la incertidumbre por su futuro, realizó un desesperado pedido de ayuda para conseguir un lugar donde vivir y evitar separarse de su perra, a la que definió como su única familia.

La situación salió a la luz mediante un video compartido por su amiga Jazmín "La Cuerpo" , quien explicó que actualmente la mediática permanece alojada de manera provisoria en su casa. Según contó, Lobato busca alquilar una habitación y hasta analiza mudarse a una zona cercana a la de su amiga, para permanecer cerca de ella.

En ese contexto, Zulma explicó que necesita colaboración económica para afrontar un alquiler y expresó su mayor preocupación por el destino de su mascota. "Quiero ver si puedo vivir cerca de ella en Guernica. Necesito la ayuda de los medios para ver si la gente deposita en mi alias y puedo conseguir una habitación para tener todas mis cosas", manifestó.

La mediática dejó el momento más conmovedor de su testimonio cuando habló sobre la posibilidad de tener que entregar a su perra. "No quisiera desprenderme de la perrita. Si yo tengo que ir a un geriátrico tengo que dar a la perra en adopción, que la tengo hace 13 años. Si pierdo a mi perra termino con mi vida, porque es como una hija", expresó entre lágrimas.

Jazmín La Cuerpo también describió el complejo presente que atraviesa su amiga y aseguró que, cuando no consigue dónde quedarse, pasa las noches en distintos lugares públicos. Además, explicó que Zulma realiza trabajos ocasionales para conseguir dinero y cubrir sus necesidades más urgentes.

La difícil situación económica que atraviesa

No es la primera vez que Zulma Lobato hace público el complicado momento personal que enfrenta. Meses atrás había contado que sufría graves problemas económicos e incluso reveló que permaneció varios días sin suministro eléctrico en su vivienda por falta de recursos para afrontar los gastos.

Zulma Lobato y Jazmín "La Cuerpo", juntas. Redes sociales.

"A Zulma la bañé, la cambié y le di de comer, ahora se acostó a descansar. Pobre, está muy cansada", publicó La Cuerpo en sus historias en referencia a la situación de Lobato y, además sumó una cuenta bancaria en la que recaudan fondos para ayudar a la mediática. "Por favor, cualquier asociación/organización que pueda darle una mano comunicarse a mi privado", escribió la dueña de la cuenta, y añadió el alias viento.frio.cartel para colaborar.

Ahora, con el desalojo ya consumado, el principal objetivo consiste en reunir el dinero necesario para alquilar una habitación donde Zulma Lobato pueda instalarse junto a su perra. Mientras tanto, su entorno continúa con la difusión del pedido de ayuda con la esperanza de que pueda encontrar una solución en los próximos días.