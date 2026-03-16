Se separó una reconocida mediática argentina a pocas horas de anunciar su casamiento: la llamativa razón La artista se había mostrado feliz en redes sociales al contar que iba a contraer matrimonio en el corto plazo, pero ahora sorprendió con la ruptura. "Él era muy frío", explicó. + Seguir en







Se separó Zulma Lobato.

La noticia del nuevo romance de Zulma Lobato con el plomero Claudio causó furor, pero la del casamiento aún más. Sin embargo, a pocas horas del gran anuncio, confirmaron la separación. ¿Qué pasó en el medio? La cantante argentina expuso todos los motivos por los que había decidido terminar el vínculo amoroso y uno de ellos llamó la atención.

La noticia vino de la mano de la influencer Jazmín "La Cuerpo", quien confirmó que la pareja ya está organizando la boda: "Su sueño siempre fue vestirse de blanco", publicó, y destacó que el amor "no sabe de géneros ni edad".

Sin embargo, a pocas horas del emocionante anuncio, se confirmó la separación y fue la protagonista misma quien contó los motivos: “Parece ser que no funcionó porque no es una persona muy querible, es bastante frío en cuanto a la relación”.

Embed - La pepona on Instagram View this post on Instagram “Tuve relaciones con él ayer o anteayer. No me gustó porque la tiene muy chica, no me calentó. Me separé porque si no gozo con la persona que me está haciendo el amor, ¿qué sentido tiene estar juntos? Él por su lado y yo por mi lado. Me quedo sola con la perrita”, expresó en un video de La Peppona.

Y luego reflexionó: “Todavía tengo propuestas y quién te dice que me enamoro. Pero si ya esta no funcionó… La tercera es la vencida. Yo estaba enamorada, pero no funcionó”.