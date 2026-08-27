Santiago del Estero: un reconocido proteccionista de animales murió al intentar esquivar un perro con su moto Eduardo Riemersma derrapó al tratar de esquivar a un perro que se cruzó en el camino y la violenta caída le provocó heridas fatales. Su muerte generó conmoción en el ámbito del proteccionismo animal de la provincia, ya que su refugio era muy conocido en redes sociales. Por Agregar C5N en









El Polaco Riemersma junto a sus canichones en "Narnia".

Un reconocido proteccionista de animales murió en Santiago del Estero tras sufrir un accidente de moto cuando intentó esquivar a un perro que se cruzó en el camino. La caída le provocó heridas fatales y su fallecimiento generó conmoción en la provincia. Según los primeros datos, la maniobra para evitar atropellar al animal habría provocado que perdiera el control del vehículo y terminara impactando contra el asfalto.

Eduardo Roh Riemersma, conocido como "El Polaco de Narnia", falleció tras un grave accidente en moto. Personal del SEASE 107 acudió de inmediato y constató que presentaba un traumatismo cerrado de tórax, brindándole asistencia de emergencia. El hecho ocurrió este jueves a las 15:40, cuando circulaba por calle Alsina, en La Banda, frente al refugio El Montecito de los Canichones. Al llegar a la rotonda, habría perdido el control del vehículo y terminó derrapando, lo que derivó en la caída fatal.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Martín Silva, quien dispuso la intervención de Criminalística en el lugar y el análisis de las cámaras de seguridad para establecer cómo ocurrió el accidente. También ordenó que la unidad morguera retirara el cuerpo del Hospital Regional y lo trasladara a la morgue judicial.

Mientras avanzan las pericias, la noticia generó conmoción y multiplicó los mensajes de despedida en redes sociales de familiares, amigos y referentes del proteccionismo animal, ámbito en el que el hombre era muy querido por su labor en el rescate de animales en situación de vulnerabilidad.

El último video del Polaco Riemersma antes del accidente "Así salimos hoy de Narnia rumbo a la pelu con los flequilludos", escribió el rescatista de animales en las redes de el refugio El Montecito de Canichones, momentos antes de su fatal accidente.

"Narnia", como apodan al refugio que sirve de hogar para cientos de perros y gatos, está ubicado en La Banda, Santiago del Estero, sobre la Ruta 16. Es una ONG que se dedica a rescatar y rehabilitar animales abandonados, golpeados, atropellados o discapacitados, brindándoles alimento, agua y un espacio seguro para vivir. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de REFUGIO El Montecito (@refugioelmontecito) Allí cuentan con un pequeño bosque, lugares de juego, sombra, piletas de lona y hasta una "represa canichona", donde los animales disfrutan y encuentran bienestar. La muerte de su referente deja un vacío enorme en un proyecto que se convirtió en un mundo aparte para decenas de perros y gatos olvidados. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de REFUGIO El Montecito (@refugioelmontecito)