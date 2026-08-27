Final del Mundial de hockey: cuándo juegan Las Leonas ante Países Bajos y cómo ver el partido en vivo Tras vencer a Australia por 1 a 0, con gol de Julieta Jankunas, el seleccionado argentino buscará su tercera estrella ante las actuales tricampeonas del mundo. Por Agregar C5N en









Las Leonas buscan el golpe perfecto ante la "Naranja Mecánica" en su propia casa. Redes sociales

Las Leonas están a un paso de quedarse con la gloria en el Mundial de Hockey Bélgica-Países Bajos 2026. En las semifinales de este jueves 27 de agosto, el equipo dirigido por Fernando Ferrara ganó ante Australia 1 a 0.

El seleccionado femenino de hockey sobre césped pasó a la final de la Copa Mundial con un gol de la cordobesa Julieta Jankunas, asegurando la posibilidad de jugar por su tercer título histórico.

En el partido decisivo, las jugadoras reeditarán la final del torneo de 2022 ante Países Bajos, el seleccionado local y actual tricampeón. El "equipo Oranje" se clasificó para la final tras ganarle a Bélgica por 1 a 0 con un tanto de Frederique Matla.

¡DESAHOGO Y ALEGRÍA ARGENTINA! Las Leonas tacharon a Australia, jugarán una nueva final del mundo y enfrentarán a Países Bajos por el título.



Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/gu322w18Of — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026 Argentina enfrentará al equipo local, que jugará ante su público. La final del sábado en Bélgica-Países Bajos será un encuentro donde se medirá la garra de las argentinas con la precisión de las europeas.

Las Leonas vs Países Bajos: cuándo y cómo ver la final del Mundial de Hockey El encuentro entre la Argentina y Países Bajos por la final del Mundial de hockey femenino se jugará este sábado 29 de agosto de 2026 a las 11, hora argentina. Se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN y mediante streaming por la plataforma Disney+ (plan Premium).