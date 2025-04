Katia explotó contra Gran Hermano: "No sé nada de ellos, quiero..."

Mientras Katia se encontraba en el patio con su prima Gisela, sorprendió al cuestionar la permanencia de las mascotas de Juan Pablo. "Yo banco que Devi tenga sus perros por una cuestión de que no tuvo Congelados y pasó su amorío. Pero si no fuese por eso, yo estaría en desacuerdo . Yo también quiero mis gatos, ¿me explico? ", comenzó por expresar.

Esto provocó que la Tana reciba muchas críticas en redes sociales, ya que se vivió como una actitud con malas intenciones. Para finalizar, señaló: "Si no fuese así, yo me estaría quejando y me quedo hasta la final. ¿Sabes qué importante tener a tus mascotas acá? Yo no sé nada de mis gatos, no sé si se murieron. Mis gatos no tienen patio y salen a la calle. Me desconcierta eso".

Embed LA TANA: "Banco que Devi tenga sus perros por una cuestión de que no tuvo congelados, si no fuese por eso yo estaría en desacuerdo. Yo también quiero mis gatos y me quedo hasta la final, no sé nada de ellos, no sé si los pisó un auto o se murieron de tristeza"#GranHermano pic.twitter.com/pVChbO4UQq — TRONK (@TronkOficial) April 24, 2025

Con todo esto, Katia dejó en claro estar en contra de la presencia de Jaime y Bartolo en la casa de Gran Hermano. Por eso, hay muchas chances que Telefe le ofrezca nuevamente la posibilidad de abandonar el reality show, algo que fue rechazado durante aquella primera ocasión.

Escrache mundial a Gran Hermano Argentina por una fuerte acusación de racismo

La edición argentina de Gran Hermano quedó en la mira de los fanáticos del formato a nivel mundial, ya que se vivió una polémica situación de racismo durante la visita de los seres queridos y el público no tardó en explotar contra Telefe en redes sociales.