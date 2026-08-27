27 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump rebautizó el Lago Ontario en la frontera con Canadá como "Lago de América"

El presidente de Estados Unidos volvió a tensionar su relación con el país limítrofe del norte y firmó una orden ejecutiva para modificar la denominación del lago utilizada por el gobierno federal. Ya había hecho lo mismo con el Golfo de México.

Por
Donald Trump

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves en conferencia de prensa desde la Casa Blanca que firmó una orden ejecutiva para modificar la denominación del Lago Ontario utilizada por el gobierno federal por "Lago de América", como había adelantado en TruthSocial con una imagen editada.

Trump busca endurecer los controles migratorios.
Te puede interesar:

Visa de Estados Unidos: por qué se suspendieron las citas en las embajadas

"Tenemos un golfo y tenemos un lago. Solo nos falta un océano", deslizó el mandatario estadounidense en referencia a que ya había hecho lo mismo con el Golfo de México, al que las agencias federales deben denominar en sus documentos oficiales como "Golfo de América".

Fiel a su estilo, Trump apuntó: "Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico... quizás cambiemos ambos".

La chicana de Donald Trump en TruthSocial.

La chicana de Donald Trump en TruthSocial.

Cuando cambió el nombre del Golfo de México en 2025, Trump aseguró que la presidenta de México, Claudia Sehinbaum, lo llamó para pedirle explicaciones. "Tomó cerca de una hora (el cambio) y se hizo. La presidenta me llamó. Es realmente una buena persona también. Me cae muy bien. Me llamó. Ella tiene la voz más hermosa. Es una mujer muy elegante. Tiene una hermosa voz", concluyó el presidente estadounidense en marzo de este año en una cumbre realizada en Miami.

Es clave recordar que los estadounidenses se refieren a sí mismos como "americanos" ya que el país está compuesto por "los Estados Unidos de América", por lo que no reconocen al resto de la ciudadanía del continente como "americanos". Por lo que, cuando el empresario republicano le agrega "de América" a cualquier zona geográfica se está refiriendo solo a Estados Unidos, no al continente llamado América que se divide geográficamente en América del Norte, América Central y América del Sur.

"Son gente desagradable", el contexto de tensión entre Estados Unidos y Canadá

Trump consideró "gente desagradable" a los funcionarios canadienses y aseguró que "han tratado muy mal" a Estados Unidos. Las negociaciones comerciales entre los países vecinos se deterioraron en los últimos días y Estados Unidos avanzó con aranceles del 50% a productos canadienses. Canadá respondió con gravámenes sobre cientos de bienes estadounidenses.

El jefe de Estado republicano también sostuvo que Canadá "se aprovechó" durante años de Estados Unidos en materia comercial y cuestionó "el costo" que representa la defensa del país vecino.

Lago Ontario en la frontera de Estados Unidos y Canadá.

Lago Ontario en la frontera de Estados Unidos y Canadá.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump lamentó la muerte de Dolly parton y decretó duelo nacional.
play

Donald Trump tomó una contundente decisión por la partida de Dolly Parton

Abelardo de la Espriella lleva tres semanas en su cargo como presidente de Colombia. 

Colombia endurece su política migratoria: anuncian operativos masivos que apuntan a los inmigrantes venezolanos

El presidente ucraniano descarta comicios en plena invasión rusa. 

"Sería demasiado peligroso": Zelenski descartó llamar a elecciones en Ucrania

Estados Unidos aplicó nuevos aranceles del 50% a productos de Canadá y se tensó la relación comercial

Estados Unidos aplicó nuevos aranceles del 50% a productos de Canadá y se tensó la relación comercial

Los líderes al frente del conflicto de Medio Oriente: Mojtaba Jamenei y Donald Trump.

Irán advirtió que quienes ayuden a Estados Unidos serán considerados "enemigos" de Teherán

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, encabezó la firma de la LOA con los EEUU.

Argentina acordó con Estados Unidos la compra de 235 blindados Stryker para el Ejército

Rating Cero

El desgarrador mensaje de la exparticipante del reality.

El desgarrador mensaje de una ex Gran Hermano tras perder un ser querido: "No puedo más con mi vida"

El actor reavivó la polémica por la foto editada que difundió el Presidente en redes y lo tildó de cobarde.

Esteban Lamothe cruzó a Milei por difundir una foto falsa suya: "Si me lo cruzo..."

La mamá de Tini Stoessel, envuelta en un escándalo con su madrastra. 

En medio del conflicto por la auditoria que ordenó Tini Stoessel, reflotó una grave denuncia contra la mamá

Una de las parejas de un futbolista de la Scaloneta desembarcará en el reality.

Es la esposa de un futbolista de la Selección Argentina y se sumará a MasterChef Celebrity

Tini eliminó a su padre de sus redes sociales y cortó relaciones con su entorno familiar.

Escándalo Tini Stoessel: revelan que Rodrigo De Paul frenó el contrato prenupcial con la cantante

La Joaqui tiene nuevos objetivos luego de la ruptura con el cuartetero.

El nuevo proyecto de La Joaqui tras su conflictiva separación con Luck Ra

últimas noticias

Las Leonas buscan el golpe perfecto ante la Naranja Mecánica en su propia casa.

Cuándo juegan Las Leonas ante Países Bajos por la final del Mundial de hockey

Hace 32 minutos
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump rebautizó el Lago Ontario en la frontera con Canadá como "Lago de América"

Hace 36 minutos
El desgarrador mensaje de la exparticipante del reality.

El desgarrador mensaje de una ex Gran Hermano tras perder un ser querido: "No puedo más con mi vida"

Hace 37 minutos
La tensión volvió a escalar en Ceuta.

Furia y xenofobia en Ceuta: vecinos incendiaron campamentos de migrantes y gritaron consignas de odio

Hace 39 minutos
Emiliano Dibu Martínez fue campeón de la UEFA Europa League con Aston Villa. 

Tras seis temporadas, el "Dibu" Martínez se va de Aston Villa y atajará en Chelsea

Hace 42 minutos