Donald Trump rebautizó el Lago Ontario en la frontera con Canadá como "Lago de América" El presidente de Estados Unidos volvió a tensionar su relación con el país limítrofe del norte y firmó una orden ejecutiva para modificar la denominación del lago utilizada por el gobierno federal. Ya había hecho lo mismo con el Golfo de México. Por Agregar C5N en









Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos. Redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves en conferencia de prensa desde la Casa Blanca que firmó una orden ejecutiva para modificar la denominación del Lago Ontario utilizada por el gobierno federal por "Lago de América", como había adelantado en TruthSocial con una imagen editada.

"Tenemos un golfo y tenemos un lago. Solo nos falta un océano", deslizó el mandatario estadounidense en referencia a que ya había hecho lo mismo con el Golfo de México, al que las agencias federales deben denominar en sus documentos oficiales como "Golfo de América".

Fiel a su estilo, Trump apuntó: "Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico... quizás cambiemos ambos".

La chicana de Donald Trump en TruthSocial. Cuando cambió el nombre del Golfo de México en 2025, Trump aseguró que la presidenta de México, Claudia Sehinbaum, lo llamó para pedirle explicaciones. "Tomó cerca de una hora (el cambio) y se hizo. La presidenta me llamó. Es realmente una buena persona también. Me cae muy bien. Me llamó. Ella tiene la voz más hermosa. Es una mujer muy elegante. Tiene una hermosa voz", concluyó el presidente estadounidense en marzo de este año en una cumbre realizada en Miami.

Es clave recordar que los estadounidenses se refieren a sí mismos como "americanos" ya que el país está compuesto por "los Estados Unidos de América", por lo que no reconocen al resto de la ciudadanía del continente como "americanos". Por lo que, cuando el empresario republicano le agrega "de América" a cualquier zona geográfica se está refiriendo solo a Estados Unidos, no al continente llamado América que se divide geográficamente en América del Norte, América Central y América del Sur.