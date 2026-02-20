Es otra persona: la impresionante transformación de La Tana, ex Gran Hermano

El nuevo look de La Tana tras su paso por la TV.

Katia “ La Tana ” Fenocchio volvió a captar la atención pública con una renovación estética que sorprendió a sus seguidores. La ex integrante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales el resultado de un cambio que alteró por completo su imagen habitual , reforzando la idea de una nueva etapa personal.

A fines de 2025, La Tana reveló que atravesaba problemas económicos, contó que realizó trabajos de delivery y reconoció deudas tras invertir en un canal de streaming.

Semanas antes, la ex Gran Hermano lanzó un tema de cumbia con una frase desafiante que generó múltiples reacciones y críticas en plataformas digitales.

La mediática acompañó la publicación con un mensaje breve y emojis de corazones, dejando en claro su entusiasmo y conformidad con la transformación estética.

Katia “La Tana” Fenocchio mostró en sus redes sociales el resultado de un nuevo corte de cabello, manteniendo su característico rubio platinado extremo.

La mediática optó por no modificar el tono que la caracteriza. Su rubio platinado extremo , una marca registrada desde su paso por el reality, se mantuvo intacto. Sin embargo, la transformación llegó a través del corte de cabello , que redefinió su estilo y generó una ola de comentarios. Junto a la publicación, escribió un breve mensaje acompañado de emojis de corazones, dejando en evidencia su entusiasmo por el resultado.

Especialistas suelen advertir que mantener una decoloración tan intensa implica cuidados constantes , ya que el proceso puede afectar la salud capilar. En ese sentido, los recortes frecuentes , tanto de puntas como de largos, forman parte de una rutina habitual para sostener un tono tan claro sin deterioro visible.

Katia “La Tana” Fenocchio se hizo conocida por su participación en Gran Hermano , reality que la instaló en la escena mediática nacional. Desde entonces, trasladó esa exposición a sus redes sociales , donde mantiene una presencia activa y comparte aspectos de su vida personal y profesional.

La ex Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la escena por su cambio de look y su incursión en la cumbia.

Identificada con La Matanza referencia que ella misma subrayó en sus publicaciones, intentó ampliar su perfil público con proyectos vinculados al entretenimiento. En las últimas semanas lanzó un tema de cumbia , acompañado por una frase desafiante que generó repercusión y abrió el debate en plataformas digitales.

El estreno musical no tuvo una recepción unánime. En los comentarios de su posteo aparecieron numerosas críticas hacia la propuesta artística, lo que marcó un contraste entre su intención de consolidar una carrera en la música y la respuesta del público.

En paralelo, a fines de 2025 volvió a ocupar titulares al hablar de su situación económica. Relató que trabajó realizando entregas a domicilio, experiencia que no prosperó y que derivó en una deuda con la aplicación. También reconoció dificultades para afrontar compromisos financieros y señaló que no logró estabilidad tras invertir en un canal de streaming.

Katia Fenocchio Gran Hermano Tras su paso por Gran Hermano, La Tana apuesta a una nueva imagen y proyectos artísticos. Captura Telefe

Entre la búsqueda de un rumbo artístico, la exposición constante y los desafíos económicos, La Tana continúa construyendo su identidad pública más allá de su paso por Gran Hermano.