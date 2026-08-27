Furia y xenofobia en Ceuta: vecinos incendiaron campamentos de migrantes y gritaron consignas de odio Grupos convocados por redes sociales prendieron fuego dos casillas. Mochilas, toallas y otras pertenencias ardieron en las hogueras. También bloquearon el paso de los camiones de la Cruz Roja para frenar el reparto de alimentos. Tuvo que intervenir la Policía. Por Agregar C5N en









La tensión volvió a escalar en Ceuta.

La tensión volvió a escalar en la ciudad autónoma de Ceuta, enclave español en África, cuando grupos de vecinos convocados por redes sociales prendieron fuego a campamentos de inmigrantes y bloquearon el acceso de los camiones de la Cruz Roja que llevan alimentos a los recién llegados.

Los incidentes se concentraron en la Playa Benítez y en la playa del Trampolín, donde decenas de personas rompieron el cordón policial para destruir y quemar parte de los asentamientos en los que pernoctan inmigrantes africanos. Un grupo de la policía antidisturbios disparó al aire de forma disuasiva y se desplegó frente al lugar.

Mientras la Cruz Roja repartía la comida, un grupo de vecinos asaltó una playa contigua al Trampolín y prendió fuego a dos de las casillas construidas por los migrantes. Mochilas, toallas y otras pertenencias ardieron en las hogueras improvisadas hasta que los antidisturbios lograron separar a ambos grupos. Los manifestantes coreaban consignas contra la organización humanitaria y contra la situación migratoria de la ciudad.

| Vecinos de Ceuta queman y desmantelan los campamentos de inmigrantes ilegales en la playa del Chorrillo. pic.twitter.com/5vBQCb0Myw — Qs (@herqles_es) August 27, 2026 Horas antes, un centenar de vecinos había bloqueado la calle de acceso a la playa del Trampolín para impedir el paso del camión y las tres camionetas de la Cruz Roja. "¡La Cruz Roja es una mafia!", gritaban al unísono, vigilados por policías nacionales, agentes locales y militares con armas largas. Un jefe policial de barba canosa se acercó a la primera fila de manifestantes y, con un trato casi paternal, les pidió que retrocedieran medio centenar de pasos.

Tensión en Ceuta: El operativo policial buscó una salida negociada con los manifestantes Tras una larga espera de los manifestantes, con insultos al Gobierno de por medio, el convoy humanitario abandonó el paseo marítimo escoltado por la policía con rumbo desconocido.