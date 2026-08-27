27 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Furia y xenofobia en Ceuta: vecinos incendiaron campamentos de migrantes y gritaron consignas de odio

Grupos convocados por redes sociales prendieron fuego dos casillas. Mochilas, toallas y otras pertenencias ardieron en las hogueras. También bloquearon el paso de los camiones de la Cruz Roja para frenar el reparto de alimentos. Tuvo que intervenir la Policía.

Por
La tensión volvió a escalar en Ceuta.

La tensión volvió a escalar en Ceuta.

La tensión volvió a escalar en la ciudad autónoma de Ceuta, enclave español en África, cuando grupos de vecinos convocados por redes sociales prendieron fuego a campamentos de inmigrantes y bloquearon el acceso de los camiones de la Cruz Roja que llevan alimentos a los recién llegados.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Donald Trump rebautizó el Lago Ontario en la frontera con Canadá como "Lago de América"

Los incidentes se concentraron en la Playa Benítez y en la playa del Trampolín, donde decenas de personas rompieron el cordón policial para destruir y quemar parte de los asentamientos en los que pernoctan inmigrantes africanos. Un grupo de la policía antidisturbios disparó al aire de forma disuasiva y se desplegó frente al lugar.

Mientras la Cruz Roja repartía la comida, un grupo de vecinos asaltó una playa contigua al Trampolín y prendió fuego a dos de las casillas construidas por los migrantes. Mochilas, toallas y otras pertenencias ardieron en las hogueras improvisadas hasta que los antidisturbios lograron separar a ambos grupos. Los manifestantes coreaban consignas contra la organización humanitaria y contra la situación migratoria de la ciudad.

Horas antes, un centenar de vecinos había bloqueado la calle de acceso a la playa del Trampolín para impedir el paso del camión y las tres camionetas de la Cruz Roja. "¡La Cruz Roja es una mafia!", gritaban al unísono, vigilados por policías nacionales, agentes locales y militares con armas largas. Un jefe policial de barba canosa se acercó a la primera fila de manifestantes y, con un trato casi paternal, les pidió que retrocedieran medio centenar de pasos.

Tensión en Ceuta: El operativo policial buscó una salida negociada con los manifestantes

Tras una larga espera de los manifestantes, con insultos al Gobierno de por medio, el convoy humanitario abandonó el paseo marítimo escoltado por la policía con rumbo desconocido.

Los voluntarios lograron entregar la comida en un punto de encuentro alternativo, protegido por siete camionetas policiales, donde decenas de migrantes hicieron fila para recibir su ración diaria en bolsas de supermercado con embutido halal, panes, un batido, una fruta y agua mineral, mientras agentes intentaban agilizar la entrega antes de que se repitieran los incidentes.

Noticias relacionadas

Inundaciones fatales en Nepal: más de 330 muertos.

Inundaciones en Nepal: ya se confirmaron 332 muertos y 1.400 desaparecidos

Miles de personas se congregaron en la Plaza de los Reyes.

Tensión en España: miles de habitantes de Ceuta marcharon para exigir que deporten a los extranjeros

La población sigue alerta tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 del pasado lunes 10 de agosto,

Pánico en Colombia: un terremoto de 5,1 de magnitud volvió a sacudir el país a dos semanas del trágico terremoto de 7,4

Trump busca endurecer los controles migratorios.

Visa de Estados Unidos: por qué se suspendieron las citas en las embajadas

La medida busca evitar la radicación a largo plazo.

EEUU revocará las visas de todo el mundo por tiempo indeterminado

Casi 400 personas permanecen desaparecidas. 

Nepal: impresionante avalancha de hielo y roca deja al menos 160 muertos

Rating Cero

El desgarrador mensaje de la exparticipante del reality.

El desgarrador mensaje de una ex Gran Hermano tras perder un ser querido: "No puedo más con mi vida"

El actor reavivó la polémica por la foto editada que difundió el Presidente en redes y lo tildó de cobarde.

Esteban Lamothe cruzó a Milei por difundir una foto falsa suya: "Si me lo cruzo..."

La mamá de Tini Stoessel, envuelta en un escándalo con su madrastra. 

En medio del conflicto por la auditoria que ordenó Tini Stoessel, reflotó una grave denuncia contra la mamá

Una de las parejas de un futbolista de la Scaloneta desembarcará en el reality.

Es la esposa de un futbolista de la Selección Argentina y se sumará a MasterChef Celebrity

Tini eliminó a su padre de sus redes sociales y cortó relaciones con su entorno familiar.

Escándalo Tini Stoessel: revelan que Rodrigo De Paul frenó el contrato prenupcial con la cantante

La Joaqui tiene nuevos objetivos luego de la ruptura con el cuartetero.

El nuevo proyecto de La Joaqui tras su conflictiva separación con Luck Ra

últimas noticias

Las Leonas buscan el golpe perfecto ante la Naranja Mecánica en su propia casa.

Cuándo juegan Las Leonas ante Países Bajos por la final del Mundial de hockey

Hace 32 minutos
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump rebautizó el Lago Ontario en la frontera con Canadá como "Lago de América"

Hace 36 minutos
El desgarrador mensaje de la exparticipante del reality.

El desgarrador mensaje de una ex Gran Hermano tras perder un ser querido: "No puedo más con mi vida"

Hace 37 minutos
La tensión volvió a escalar en Ceuta.

Furia y xenofobia en Ceuta: vecinos incendiaron campamentos de migrantes y gritaron consignas de odio

Hace 39 minutos
Emiliano Dibu Martínez fue campeón de la UEFA Europa League con Aston Villa. 

Tras seis temporadas, el "Dibu" Martínez se va de Aston Villa y atajará en Chelsea

Hace 42 minutos