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Inesperada guerra entre un famoso conductor y un reconocido actor

La pelea se inició por la escasa oferta actoral y la opinión del presentador acerca de cómo deben rebuscársela para trabajar.

Conductor y actor

Conductor y actor, peleados.

A pesar de que nunca tuvieron a mejor de las relaciones, Pablo Echarri y Alejandro Fantino volvieron a cruzarse por una opinión sobre el momento actoral. Las declaraciones de Tomás Fonzi sobre la crisis en la industria audiovisual disparó el escándalo.

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"Hay muy poco trabajo, prácticamente desapareció la ficción en la televisión argentina. Además, el desmantelamiento del INCAA paralizó la realización de cine nacional argentino", indicó Fonzi.

Las palabras de Fonzi provocaron una respuesta de Fantino.Fue entonces cuando disparó: “Y sí, hay cosas más importantes, pero agarrá un auto y salí a manejar un Uber. La verdad es que podés buscar otras cosas como ir a cortar el pasto, hacer un curso de electricidad o de arreglo de lavarropas”.

La dura respuesta de Pablo Echarri a Alejandro Fantino por la crisis de la industria audiovisual

Por eso, Pablo Echarri contestó: “La miserabilidad de militar la pobreza de la gente. Una Argentina sin clase media, sin cultura, sin educación ni salud. Si con tu oficio no te alcanza, salí a manejar un Uber. Antes te mandaban a manejar un taxi... Todo esto, el tipo te lo dice mientras cada día se forra más y más”.

A las palabras iniciales de Fonzi, Echarri respaldó: "Solo espero que esta semilla ruin, despreciable y canalla que intenta sembrar le traiga una excelente cosecha. Querido Tomy, siempre claro, certero y valiente".

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