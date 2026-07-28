La irónica frase de Verónica Llinás contra Fantino: "Quiero agradecer a Tomás Fonzi, que dejó el Uber para estar acá"

La primera edición de los Premios Pinti 2026 se realizó este lunes en el Teatro Colón. Todo era emoción y una puesta en escena institucional hasta que se acordaron del conductor Alejandro Fantino y sus dichos sobre los artistas con foco en la figura de Tomás Fonzi.
La obra Una Navidad de Mierda ganó el premio a Mejor Comedia y fue la ocasión para que Verónica Llinás le respondiera al conductor desde el escenario: "Quiero agradecerle a Tomás Fonzi, que dejó el Uber para venir acá".
El nuevo galardón fue creado por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), para homenajear a producciones, artistas y equipos creativos, pero la anécdota derivó en un chiste por parte de los compañeros de Tomás Fonzi, como la actriz, Peto Menahem, Alejo García Pintos y Anita Gutiérrez.
En una nota exclusica en C5N, con Carolina Gassmann, Fonzi se quejó porque "hay poco trabajo". La nota fue replicada por otros portales y el mediático salió otra vez en defensa de la políitica económica de Milei: "Por ahí si tenés el carnet de conducir podés agarrar Uber, Tomás. Y podés laburar en Uber o podés laburar, no sé, qué sé yo… cortando pasto", respondió.
La respuesta en vivo a Fantino
El primero en romper el hielo fue Alejo García Pintos, quien disparó al tomar el micrófono: "Qué feo que nos manden a manejar un Uber". Entonces, Llinás tomó la palabra y siguió: "Qué feo que nos manden a manejar un Uber".