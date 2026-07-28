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La irónica frase de Verónica Llinás contra Fantino: "Quiero agradecer a Tomás Fonzi, que dejó el Uber para estar acá"

La actriz y el elenco de Una Navidad de Mierda aprovechó la distinción como Mejor Comedia para responderle al conductor sobre sus opiniones contra los artistas.

La actriz desplegó todo su humor ácido desde el escenario del Teatro Colón.

La actriz desplegó todo su humor ácido desde el escenario del Teatro Colón.

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La primera edición de los Premios Pinti 2026 se realizó este lunes en el Teatro Colón. Todo era emoción y una puesta en escena institucional hasta que se acordaron del conductor Alejandro Fantino y sus dichos sobre los artistas con foco en la figura de Tomás Fonzi.

El arquero necesitó de la ayuda de los vecinos y lo agradeció con un regalo.
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La obra Una Navidad de Mierda ganó el premio a Mejor Comedia y fue la ocasión para que Verónica Llinás le respondiera al conductor desde el escenario: "Quiero agradecerle a Tomás Fonzi, que dejó el Uber para venir acá".

El nuevo galardón fue creado por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), para homenajear a producciones, artistas y equipos creativos, pero la anécdota derivó en un chiste por parte de los compañeros de Tomás Fonzi, como la actriz, Peto Menahem, Alejo García Pintos y Anita Gutiérrez.

En una nota exclusica en C5N, con Carolina Gassmann, Fonzi se quejó porque "hay poco trabajo". La nota fue replicada por otros portales y el mediático salió otra vez en defensa de la políitica económica de Milei: "Por ahí si tenés el carnet de conducir podés agarrar Uber, Tomás. Y podés laburar en Uber o podés laburar, no sé, qué sé yo… cortando pasto", respondió.

La respuesta en vivo a Fantino

El primero en romper el hielo fue Alejo García Pintos, quien disparó al tomar el micrófono: "Qué feo que nos manden a manejar un Uber". Entonces, Llinás tomó la palabra y siguió: "Qué feo que nos manden a manejar un Uber".

El comentario se llevó las risas y los aplausos del público en uno de los pocos momentos de tensión donde se habló de política. La actriz Lorena Vega también cruzó fuertemente las políticas oficiales al ganar su estatuilla, manifestándose en defensa de la soberanía del libro y la cultura.

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