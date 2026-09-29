Alerta amarilla por lluvias en Buenos Aires: a qué hora se retira la tormenta y bajan las temperaturas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y caída de granizo para varias localidades de Argentina. En el centro y norte argentino, las precipitaciones y la humedad serán protagonistas durante los últimos días de septiembre. Por Agregar C5N en









Las lluvias permanecerán hasta el día miércoles en el AMBA. Télam

La jornada del martes 29 de septiembre comenzó pasada por agua, con lluvias bastantes fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por precipitaciones fuertes y granizo.

Las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Tucumán, Jujuy y Salta están bajo alerta por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Máxima para hoy 20° y humedad extrema | Martes con alerta amarilla por tormentas fuertes



Por @C5N y en https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/7BUUgMOHyL — C5N (@C5N) September 29, 2026 En el caso de Buenos Aires, rige una alerta por lluvias persistentes e intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires tendrá un comienzo de semana inestable, con lluvias y tormentas durante este martes, seguido por un descenso de las temperaturas. Hacia el final del período se espera nuevamente una jornada con precipitaciones, mientras que con el correr de la semana, durante los primeros días de octubre, se mantendrá la presencia de sol y cielo parcialmente nublado.

¿Cuándo deja de llover? El pronóstico extendido para CABA Martes 29: será una jornada con condiciones inestables. Se prevén lluvias y tormentas, con una probabilidad de precipitaciones del 90% y unos 9,1 milímetros acumulados. La temperatura llegará a 20°, con una mínima de 13°. Además, se esperan vientos de entre 22 y 51 km/h.

Pronóstico extendido para CABA. Pronóstico de Meteored para CABA. Miércoles 30: continuará la posibilidad de lluvias, aunque con menor intensidad. La probabilidad de precipitaciones será del 30%, con un acumulado estimado de 0,2 milímetros. La temperatura bajará, con una mínima de 8° y una máxima de 18°. Los vientos oscilarán entre 13 y 26 km/h. Jueves 1° de octubre: se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y mayor presencia de sol. La temperatura será más baja, con 9° de mínima y 16° de máxima. Los vientos tendrán velocidades de entre 17 y 42 km/h.