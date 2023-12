El inesperado acercamiento de Nicki Nicole a Taylor Swift: los detalles

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Nicki Nicole sorprendió a sus seguidores al compartir la siguiente publicación: " Feliz cumple, Taylor Swift ". De esta manera, sus seguidores apoyaron mucho el post y superó rápidamente los 30 mil me gustas .

Nicki Nicole post Taylor Swift El inesperado mensaje de Nicki Nicole para Taylor Swift. X (ex Twitter)

Pero esto no fue lo único, sino que luego decidió repostear las palabras de @palanttt: "No me vayan a romper las pelotas hoy que es el cumpleaños de Taylor Swift, respeten los días". Así, dejó en claro el cariño que tiene por la cantante estadounidense, quien recientemente visitó el país.

Nicki Nicole repost Taylor Swift La rosarina dejó en claro sus sentimientos por la cumpleañera. X (ex Twitter)

Pero la cercanía de Nicki Nicole a Taylor Swift no empieza ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo y en su momento se llegó a especular con la posibilidad de que fuera telonera en sus shows en River Plate. Finalmente, el lugar fue para Louta y no se dijo nada más, pero la rosarina cada vez es más fanática de la norteamericana.