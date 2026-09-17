Separación confirmada: un famoso cantante internacional cortó con una modelo argentina tras 10 años juntos La modelo cordobesa fue quien comunicó públicamente el final de un vínculo que duró una década y dejó un hijo en común. Agregar C5N en









Ambos pidieron atravesar la etapa con discreción y pusieron el bienestar del niño en el centro de la decisión. Imagen hecha con IA

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin y puso fin a 10 años de relación con el cantante colombiano. Fue ella quien tomó la iniciativa de comunicarlo públicamente a través de sus historias de Instagram, luego de semanas en las que distintos gestos en sus redes habían alimentado los rumores de una crisis entre la pareja.

"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados", escribió la modelo cordobesa en su comunicado. El mensaje fue cuidadoso y deliberado, apuntando a desactivar las especulaciones con una versión propia antes de que el rumor tomara más fuerza.

Valentina Ferrer también remarcó que la decisión fue tomada de manera consensuada y desde un lugar de afecto mutuo. "Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia", expresó, antes de aclarar que el vínculo con su hijo Río, nacido en 2021, seguirá siendo el centro de la vida de ambos. "Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor", señaló.

El comunicado cerró con un pedido de privacidad ante un momento que excede cualquier comunicación pública. "Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros", concluyó la modelo.

Redes sociales La historia de amor de J Balvin y Valentina Ferrer El vínculo entre Valentina Ferrer y J Balvin comenzó en 2016 mientras se rodaba la grabación del videoclip de "Bobo", una de las canciones del artista colombiano. Ese encuentro fue el punto de partida de una relación que se extendió durante aproximadamente una década, con etapas de mayor exposición pública alternadas con períodos en los que ambos eligieron mantener su vida personal alejada de los medios.

En 2021 llegó el momento más importante del vínculo con el nacimiento de Río, su único hijo. Desde entonces, tanto la modelo como el cantante compartieron ocasionalmente imágenes de su vida familiar en redes sociales, aunque siempre con la decisión de no mostrar el rostro del niño públicamente, una línea que mantuvieron de manera consistente. Redes sociales Valentina Ferrer nació en Córdoba en 1993 y armó una carrera como modelo y empresaria. En 2014 fue coronada Miss Argentina y al año siguiente representó al país en el certamen Miss Universo, donde logró ingresar al Top 10. Con el tiempo fue ampliando su perfil hacia la moda y los negocios, y se convirtió en una figura de referencia en las redes sociales con presencia propia, más allá del vínculo con el cantante.