19 de septiembre de 2026 Inicio
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Estos son los trucos claves para que las verduras te queden crujientes y se cocinen bien

Una serie de recomendaciones sencillas permite mejorar las preparaciones con verdura.

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Estos son los trucos para que las verduras te queden mas crujientes y sabrosas.

Estos son los trucos para que las verduras te queden mas crujientes y sabrosas.

7 días de sabor
  • Algunos detalles simples pueden cambiar por completo el resultado al cocinar verduras.
  • El tamaño y el orden de los cortes son claves para lograr una buena textura.
  • La forma de utilizar el aceite también influye durante la cocción.
  • Ciertos ingredientes pueden ayudar a conservar y realzar el sabor de los vegetales.

Conseguir verduras bien cocidas sin que terminen blandas no depende solamente del tiempo que pasan en la sartén. El tamaño de los cortes, el orden en que se agregan y hasta la forma de usar el aceite pueden cambiar por completo el resultado. Con algunos cuidados simples es posible mantener una buena textura, conservar los colores y lograr vegetales mucho más sabrosos al saltearlos en casa.

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Uno de los puntos fundamentales es prestar atención al tamaño de cada pieza antes de empezar a cocinar. El chef David Guibert, en su libro Un chef en tu cocina, recomienda cortar los alimentos de manera pareja y separarlos de acuerdo con el tiempo que necesita cada uno para cocinarse. Así, las verduras que requieren más tiempo pueden entrar primero y las que se hacen rápido después, evitando que algunas queden crudas mientras otras se pasan.

Estos son algunos tips que van a mejorar tus preparaciones con verduras.

Estos son algunos tips que van a mejorar tus preparaciones con verduras.

También hay un detalle importante al momento de usar una sartén o un wok: el aceite no debería agregarse directamente sobre una superficie que ya está demasiado caliente. Según la técnica explicada por Guibert, conviene poner una pequeña cantidad de aceite y distribuirla por toda la pieza antes de comenzar con la cocción. De esta manera, la grasa se reparte mejor y se evita que se queme y termine modificando el sabor de las verduras.

Cómo es el truco para cocinar las verduras y que queden crujientes

Otro recurso sencillo para conservar una textura firme es incorporar ingredientes ácidos en el momento adecuado. El vinagre, el tomate y el limón pueden cumplir una función diferente según cuándo se sumen a la preparación. Si se agregan desde el comienzo de la cocción, ayudan a que los vegetales mantengan mejor su forma y no pierdan tan fácilmente esa consistencia firme que se busca al saltearlos.

En cambio, cuando estos ingredientes se incorporan hacia el final, el objetivo cambia. El ácido puede servir para equilibrar los sabores del plato, reducir la sensación de grasa y compensar un pequeño exceso de sal. Por eso, no se trata solamente de sumar limón, tomate o vinagre, sino de elegir el momento indicado según el resultado que se quiera conseguir.

Siguiendo estos trucos es posible conseguir vegetales firmes, coloridos y con mucho más sabor.

Siguiendo estos trucos es posible conseguir vegetales firmes, coloridos y con mucho más sabor.

En definitiva, unas verduras crujientes no requieren una técnica complicada ni herramientas especiales. Cortarlas de manera uniforme, respetar los distintos tiempos de cocción, controlar el uso del aceite y aprovechar los ingredientes ácidos son pequeños detalles que pueden marcar la diferencia. Con estos cuidados, la sartén o el wok pueden convertirse en aliados para conseguir vegetales firmes, coloridos y con mucho más sabor.

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