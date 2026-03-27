IR A
IR A

Martín Cirio aseguró que la pelea de Tini Stoessel y María Becerra contra Emilia Mernes no fue por bailarines: "Es por algo más fuerte"

El youtuber desmintió ciertas teorías referidas a la disputa mediática entre las artistas y confirmó que se trata de algo delicado. “Estoy cuidando las palabras”, indicó.

Martín Cirio habló sobre la pelea entre Tini y María Becerra con Emilia Mernes.

Martín Cirio habló sobre la pelea entre Tini y María Becerra con Emilia Mernes.

Redes sociales

El youtuber Martín Cirio se metió en la polémica de María Becerra y Tini Stoessel contra Emilia Mernes para desmentir algunas de las teorías que circulan en redes sociales respecto al motivo de la pelea, pero dejó un mensaje claro: "Me contactaron del entorno y lo que pasó realmente es muy fuerte".

La conductora trató de negadora serial a la modelo.
Te puede interesar:

Yanina Latorre y Evangelina Anderson se cruzaron por un video prohibido

Una de las hipótesis más resonantes que hay respecto a la pelea tiene que ver con una disputa de bailarines. La teoría indica que, en el momento en el que Tini se alejó de la música le dejó una parte de su equipo a Emilia a modo de préstamo, pero cuando regresó a los escenarios, quería a su equipo.

Sin embargo, la entrerriana se lo habría negado. Pero esta versión no parece ser cierta, según explicó el youtuber. "No voy a contar lo que pasó, no lo voy a decir porque es algo que no me corresponde, pero es muy fuerte", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ladymoskigna/status/2037214268148306071&partner=&hide_thread=false

"No es nada de lo que se está queriendo instalar, no me estoy haciendo el enigmático o lo que sea. Si esto en algún momento sale a la luz, entenderán porque estoy diciendo que es muy fuerte y que es algo que yo no puedo, de ninguna forma, decir", manifestó Cirio.

Y agregó detalles: "Es algo que viene hace mucho tiempo, que se fue arrastrando y explotó. Lo tendrá que contar la persona en cuestión. Perdón que lo hable así, tan delicadito, estoy cuidando las palabras milímetro al milímetro porque siento que cualquier cosa que pueda decir medio fuera de esto estaría metiendo la pata".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fer Vázquez acusó a Emilia de haberle cerrado muchas puertas en la industria de la música.

Fer Vázquez volvió a apuntar contra Emilia Mernes y la fulminó: "Muy mala leche"

La mediática defendió su derecho a la palabra sobre cualquier tema que considera necesario.

"Agradezcan que hablé poco": el aviso de Cami Mayan tras el ataque de Coscu

Evangelina Anderson detalló los últimos momentos de su relación con Martín Demichelis. 

Evangelina Anderson se sinceró sobre su ruptura con Demichelis: "Se me cayó el mundo encima"

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.

"No soy una viuda negra": Luciana Martínez, ex Gran Hermano, se defendió tras salir en libertad

últimas noticias

La imagen negativa de Javier Milei supera los 60%. 

La encuestadora que predijo la victoria de Milei trazó un duro panorama político y económico   

Hace 49 minutos
play
Todo indica que la serie volverá a posicionarse entre lo más visto de Netflix, impulsada por una audiencia que espera respuestas y un desenlace a la altura de su impacto.

Esta serie de Netflix llega a su fin y promete ser tendencia en la plataforma: por qué es elegida entre adolescentes

Hace 54 minutos
Agostina Páez desea volver al país.

Cuáles fueron las declaraciones que complicaron el regreso de Agostina Páez al país

Hace 54 minutos
Qué fue de la vida del Robin de Batman que desapareció de las pantallas. 

Qué fue de la vida del Robin "olvidado" de una de las películas de Batman

Hace 54 minutos
play
Felipe y Tovar se adentraron en el entramado policial y judicial de la Ciudad de México para documentar el trabajo de Herrera, quien se convirtió en la primera fiscal especializada en feminicidios de la capital del país, tras un concurso público. 

De qué se trata La fiscal, la nueva serie de Netflix sobre un histórico hecho en la justicia de mexicana

Hace 55 minutos