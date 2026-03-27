Martín Cirio aseguró que la pelea de Tini Stoessel y María Becerra contra Emilia Mernes no fue por bailarines: "Es por algo más fuerte" El youtuber desmintió ciertas teorías referidas a la disputa mediática entre las artistas y confirmó que se trata de algo delicado. “Estoy cuidando las palabras”, indicó. + Seguir en







Martín Cirio habló sobre la pelea entre Tini y María Becerra con Emilia Mernes. Redes sociales

El youtuber Martín Cirio se metió en la polémica de María Becerra y Tini Stoessel contra Emilia Mernes para desmentir algunas de las teorías que circulan en redes sociales respecto al motivo de la pelea, pero dejó un mensaje claro: "Me contactaron del entorno y lo que pasó realmente es muy fuerte".

Una de las hipótesis más resonantes que hay respecto a la pelea tiene que ver con una disputa de bailarines. La teoría indica que, en el momento en el que Tini se alejó de la música le dejó una parte de su equipo a Emilia a modo de préstamo, pero cuando regresó a los escenarios, quería a su equipo.

Sin embargo, la entrerriana se lo habría negado. Pero esta versión no parece ser cierta, según explicó el youtuber. "No voy a contar lo que pasó, no lo voy a decir porque es algo que no me corresponde, pero es muy fuerte", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ladymoskigna/status/2037214268148306071&partner=&hide_thread=false Martin Cirio confirma que lo que Emilia le hizo a María y sobre todo a Tini es algo muy muy grave:



"Lo de los bailarines no es nada con lo que me enteré. No es algo que me corresponde contarlo porque realmente es algo fuerte. No quiero servir la olla con algo tan pesado"



LAM pic.twitter.com/3TxFLoJhsv — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) March 26, 2026 "No es nada de lo que se está queriendo instalar, no me estoy haciendo el enigmático o lo que sea. Si esto en algún momento sale a la luz, entenderán porque estoy diciendo que es muy fuerte y que es algo que yo no puedo, de ninguna forma, decir", manifestó Cirio.