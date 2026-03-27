El youtuber Martín Cirio se metió en la polémica de María Becerra y Tini Stoessel contra Emilia Mernes para desmentir algunas de las teorías que circulan en redes sociales respecto al motivo de la pelea, pero dejó un mensaje claro: "Me contactaron del entorno y lo que pasó realmente es muy fuerte".
Una de las hipótesis más resonantes que hay respecto a la pelea tiene que ver con una disputa de bailarines. La teoría indica que, en el momento en el que Tini se alejó de la música le dejó una parte de su equipo a Emilia a modo de préstamo, pero cuando regresó a los escenarios, quería a su equipo.
Sin embargo, la entrerriana se lo habría negado. Pero esta versión no parece ser cierta, según explicó el youtuber. "No voy a contar lo que pasó, no lo voy a decir porque es algo que no me corresponde, pero es muy fuerte", expresó.
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"No es nada de lo que se está queriendo instalar, no me estoy haciendo el enigmático o lo que sea. Si esto en algún momento sale a la luz, entenderán porque estoy diciendo que es muy fuerte y que es algo que yo no puedo, de ninguna forma, decir", manifestó Cirio.
Y agregó detalles: "Es algo que viene hace mucho tiempo, que se fue arrastrando y explotó. Lo tendrá que contar la persona en cuestión. Perdón que lo hable así, tan delicadito, estoy cuidando las palabras milímetro al milímetro porque siento que cualquier cosa que pueda decir medio fuera de esto estaría metiendo la pata".