El comentario de Wanda Nara para Mauro Icardi del que se arrepintió y terminó borrando

Mauro Icardi hizo un cambio de look, Wanda Nara hizo un comentario, pero después se arrepintió Redes sociales

Mauro Icardi volvió a elegir un cambio radical de look y no solo recibió varios comentarios en sus redes sociales, sino que también el de Wanda Nara, pero que luego se arrepintió.

En las últimas semanas, la empresaria dio una nota para la televisión italiana e hizo una revelación donde dio a entender que siguen en pareja. Este fin de semana, el delantero del Galatasaray compartió una imagen donde se lo ve con un nuevo color en el cabello acompañado de la leyenda “I’m back’’. Rápidamente, la más grande de las Nara no dudó en reaccionar ante el drástico cambio.

Mauro Icardi Wanda Nara Instagram

“Tu rubio, yo morena”, comentó a los pocos minutos del posteo haciendo referencia al cambio de roles por sus colores de pelo originales, ya que la mamá de Francesca e Isabella Icardi dejó atrás el rubio.

Sin embargo, con el correr de las horas, el mensaje fue borrado y se limitó a dejar un simple like en el posteo.

Mauro Icardi Wanda Nara Instagram

El mensaje especial de Mauro Icardi para Wanda Nara por sus diez años juntos

Hace unas semanas, el futbolista Mauro Icardi le dedicó una emotiva publicación a su esposa por la celebración de "diez años de amor", luego de que la empresaria haya sugerido, hace algunos días, la posibilidad de una reconciliación.

"Ella, mi mujer, mi único amor, mi Reina en este reino de la vida, la madre de mis hijas.. Te Amo", escribió el jugador del Galatasaray, sorprendiendo a sus seguidores ya que hasta el momento ninguno de los dos había confirmado una reconciliación.

El posteo continúa celebrando el aniversario de la historia de amor que lo unió a la hermana de Zaira. "10 años de amor en los cuales tuvimos que pasar millones de cosas hermosas, otras no tan buenas", detalló Icardi.