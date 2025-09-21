IR A
El cariñoso recibimiento de Wanda Nara a Maxi López: se reunió toda la familia

La mediática volverá a ser la conductora de MasterChef, programa culinario que tendrá como participante al padre de sus tres hijos varones.

Wanda Nara sorprendió con su cariñoso recibimiento para Maxi López.

Wanda Nara sorprendió con su cariñoso recibimiento para Maxi López.

Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez.
Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks

A través de sus historias de Instagram, Wanda mostró una sorpresiva reunión familiar en su hogar con la que recibieron al padre de sus tres hijos varones, quien volvió al país para participar de MasterChef Celebrity. En las imágenes en cuestión, se pudo observar que estuvieron presentes Andrés y Zaira Nara, Francesca Icardi y sus tres pequeños Valentino, Constantino y Benedicto.

En las fotografías en cuestión, quedó en claro la complicidad que aún existe entre el exfutbolista y la familia Nara, quienes no se mostraron incómodos en lo absoluto junto al padre de los tres hijos de Wanda. Y una cosa que no pasó por alto fue el emoji que la mediática colocó en la cara de Francesca, ya que queda en evidencia que no tiene permitido mostrarla en sus redes sociales.

Wanda Nara historias recibimiento familiar Maxi López
Maxi López tuvo un gran recibimiento por parte de la familia Nara.

Maxi López tuvo un gran recibimiento por parte de la familia Nara.

Luego de la confirmación de los 24 participantes para MasterChef Celebrity, el nombre que hizo más ruido fue el de Maxi López, ya que se trata del exmarido de la conductora Wanda Nara. Pero, lo cierto es que desde el escándalo con Mauro Icardi, han conseguido reconciliarse por el bien de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

