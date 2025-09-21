El cariñoso recibimiento de Wanda Nara a Maxi López: se reunió toda la familia La mediática volverá a ser la conductora de MasterChef, programa culinario que tendrá como participante al padre de sus tres hijos varones.







Wanda Nara sorprendió con su cariñoso recibimiento para Maxi López. Instagram

La mediática Wanda Nara compartió un cariñoso recibimiento para Maxi López en su casa, algo que tomó por sorpresa a muchos en redes sociales luego de lo que fue el escandaloso divorcio mediático por la infidelidad de ella con el futbolista Mauro Icardi.

A través de sus historias de Instagram, Wanda mostró una sorpresiva reunión familiar en su hogar con la que recibieron al padre de sus tres hijos varones, quien volvió al país para participar de MasterChef Celebrity. En las imágenes en cuestión, se pudo observar que estuvieron presentes Andrés y Zaira Nara, Francesca Icardi y sus tres pequeños Valentino, Constantino y Benedicto.

En las fotografías en cuestión, quedó en claro la complicidad que aún existe entre el exfutbolista y la familia Nara, quienes no se mostraron incómodos en lo absoluto junto al padre de los tres hijos de Wanda. Y una cosa que no pasó por alto fue el emoji que la mediática colocó en la cara de Francesca, ya que queda en evidencia que no tiene permitido mostrarla en sus redes sociales.

Wanda Nara historias recibimiento familiar Maxi López Maxi López tuvo un gran recibimiento por parte de la familia Nara. Capturas Instagram

Luego de la confirmación de los 24 participantes para MasterChef Celebrity, el nombre que hizo más ruido fue el de Maxi López, ya que se trata del exmarido de la conductora Wanda Nara. Pero, lo cierto es que desde el escándalo con Mauro Icardi, han conseguido reconciliarse por el bien de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.