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El cambio de un exparticipante de Gran Hermano: se lanzó como boxeador amateur

El jugador, que compitió en la edición ganada por Bautista Mascia, posteó una serie de imágenes donde muestran su nueva vida y advirtió: “Marquen sus calendarios: mayo 2026”.

Hernán Ontivero fue soldado del Ejército Argentino

Hernán Ontivero fue soldado del Ejército Argentino, y tras su salida de Gran Hermano ahora se perfila como boxeador amateur

El ex – Gran Hermano, Hernán Ontivero, tuvo un giro radical en su vida desde que salió de la casa y ahora se lanzó como boxeador amateur. Según lo que mostró en sus redes sociales, se está entrenando sin parar.

Los participantes de GH Generación Dorada.
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El participante que estuvo en la edición 2024 en la que ganó Bautista Mascia, sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de fotos mostrando su gran cambio físico, cien por ciento concentrado en su nueva etapa.

Entre otras cuestiones, también publicó un video haciendo de sparring junto al cantante, Juanito Ninci, también metido en el deporte, ya que se están preparando para una velada boxística que tendrá lugar en Córdoba. “Sparring con el mejor para darles el show que merecen. Marquen sus calendarios: mayo 2026. Gracias por los rounds y detalles por pulir”, escribió el Negro Onty.

Embed - Onty Hernan on Instagram: "Sparring con el mejor @juanitoninci para darles el show que se merecen. Marquen sus calendarios: Mayo 2026 @golpesalsol . Gracias por los rounds y por pulir detalles a los proo @charly_boxing @adriansassoj.r . Todo es posible, gracias a una buena suplementacion @dac.suplementos"
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Tras salir de la casa, el cordobés tuvo momentos difíciles, pero en el último tiempo se pudo acomodar en el medio donde puso su propio canal de YouTube en el que se basaba en entrevistas mano a mano con varios personajes entre los que tuvo varios compañeros del reality como invitados.

Pero antes de su gran exposición, Ontivero estuvo en el Ejército Argentino. “Les muestro algo de mi pasado, nunca había subido algo como esto y me gusta compartirlo con ustedes”, contó en sus redes sociales.

Allí publicó varias imágenes de su presencia en el Batallón de Arsenales 604 en 2015, pero que aclaró que “así estuve varios años, fue muy lindo muy, sufrí un montón pero me encantó y aprendí mucho”: “Conocí excelentes personas en el cuartel y todavía son mis amigos, me dolió en el alma haberme ido, pero tengo unos recuerdos espectaculares”.

El drama de Hernán tras la salida de Gran Hermano

Luego de haber salido de la casa de Gran Hermano, Hernán “Negro” Ontivero no pasó por un buen momento y llegó a vivir en la calle.

En 2024, El Negro Onty confirmó que la producción del programa El Debate de Telefe no le quisieron pagar una noche en un hotel y tuvo que dormir en la plaza de Retiro. Las versiones aparecieron luego de que el periodista Agustín Rey hablara en el ciclo radial Argenzuela sobre la complicada situación económica de algunos exparticipantes del reality.

“No sé cómo se enteraron porque eso lo hablamos en el grupo que tenemos entre nosotros, pero siempre sabemos que hay un botón”, lanzó Hernán en sus historias de Instagram, que luego decidió eliminar. “No me quedó otra”, sostuvo y detalló: “Sí lo hice, dormí ahí. Habré dormido 12 o 15 horas, después me puse a charlar con un linyera re piola. Charlamos un rato largo, le compré un pancho”.

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