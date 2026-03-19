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La decisión sin precedentes de Gran Hermano con los participantes: qué pasó

El Big mostró su enojo por la actitud de los hermanitos y tomó la determinación de enviar a todos a placa. Incluso el líder de la semana, Manu, perdió su inmunidad.

GranHermano anuló todas las nominaciones por complot y sancionó a toda lacasa.

Gran Hermano anuló todas las nominaciones por complot y sancionó a toda la casa.

Captura de Telefe

En la gala de nominación de Gran Hermano se vivió un momento insólito y sin precedentes: todos los participantes quedaron nominados. ¿Qué pasó? Es que la producción de la Generación Dorada tomó la determinación de aplicarles una sanción histórica por complot entre los hermanitos. A través de un comunicado oficial, el Big se los comunicó en el vivo del programa y les anunció la anulación total de los votos, dejando así a todo en placa.

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“El voto es secreto e individual. Al menos hasta que yo disponga lo contrario. Esto significa que no pueden hacer explícito ni inducir ni acordar los votos”, comenzó el mensaje haciendo mención a las reglas fundamentales del juego y agregó de manera tajante: “Que quede claro que el complot está prohibido. Entiendan por complot el pacto entre dos o más personas para votar a uno o más compañeros”.

De acuerdo a lo que detalló el propio Santiago Del Moro en línea a lo del dueño de la casa, en los primeros días dejaron pasar algunos momentos explícitos, pero esta vez, fue más explícita el acuerdo entre los jugadores. “He decidido por un tiempo no penalizar dichas situaciones, pero lo que he visto en las últimas horas no respeta el espíritu de este juego y de esta casa”, advirtió el comunicado.

El Big aseguró que notó menciones “evidentes y groseras” por lo que determinaron que “todos los votos quedan anulados, es decir que quedan sin efecto todas las nominaciones, por lo tanto, todos los participantes vuelven a tener cero votos”.

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Gran Hermano: todos nominados, incluso el líder

La decisión de la producción de Gran Hermano dejó atónito a algunos, mientras que otros, sobre todo el grupo de “los ex”, integrado por Solange, Emmanuel, Claudio, y de la cual se sumó Cinzia, festejaron la determinación e incluso lanzaron sonrisas socarronas, ya que el líder, Manuel, con su beneficio, les prohibió la posibilidad de vota y fulminó la venezolana.

Al mismo tiempo, la sanción fue aún más contundente con una medida ejemplificadora que cambia por completo el desarrollo del juego: “Como medida de ejemplo, les comunico que todos los participantes, a partir de este momento, están nominados. Todos, incluido el líder”.

Ante esta situación, si bien Santiago Del Moro no se lo comunicó a los participantes, el voto de esta placa será positivo. De esta manera, los televidentes deberán votar por quiénes quieren que continúen en la casa.

Placa Gran Hermano 19 marzo 2026
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