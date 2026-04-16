Se separó uno de los actores argentinos más queridos tras un año de relación El artista mantuvo un perfil bajo desde el principio en su vínculo amoroso, pero desde su entorno aseguran que todo terminó. El periodista Ángel de Brito reveló el motivo real. + Seguir en







Se separó Fer Dente. Redes sociales

Luego de casi un año de intensidad en el vínculo, el artista Fernando Dente terminó su relación con Pablo Turturiello, tal y como se había rumoreado, luego de las especulaciones porque desaparecieron fotos que tenían en sus redes sociales y, según los usuarios, tomaron “actitud de solteros”.

Fue el periodista Ángel de Brito quien contó en LAM: "Están separados. Uno está acá, otro en Uruguay, no se ven... la vida. Deberían contarlo ellos que tanto quieren a su público y son dos seres de luz".

Se conocieron durante el musical Heathers, pero fue en los ensayos de Rent en 2023 cuando su relación cambió de rumbo. Lo que comenzó como una conexión amistosa evolucionó hacia el amor, y para mediados de 2024 ya lo hacían público, consolidando un vínculo que muchos seguían con atención.