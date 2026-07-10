Elina reveló que será mamá por segunda vez con el empresario Eduardo Costantini: "Dios sos grande"

La modelo, con un tierno posteo, reveló que se agranda la familia que formó junto a el fundador del museo MALBA.

La modelo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. A través de una historia en su cuenta de Instagram, compartió un emotivo video para anunciar que la familia volverá a agrandarse. "Dios, sos grande. Gracias, gracias, gracias", escribió junto a las imágenes.

A tan solo un año y medio del nacimiento de su primera hija, Kahlo Milagro, la pareja confirmó la feliz noticia y despertó una ola de felicitaciones entre sus seguidores.

La llegada del nuevo bebé también cumple un deseo que ambos habían manifestado públicamente meses atrás. A comienzos de este año, Elina había contado que le gustaría volver a ser mamá, aunque aclaró que no tenía plazos definidos y que dejaba ese anhelo "en manos de Dios".

Si bien en las últimas semanas el embarazo era un rumor que circulaba en los medios, fue la propia modelo quien terminó con las especulaciones al compartir el emotivo video que confirmó la noticia.

Así fue como la pareja reveló el primer embarazo.

Como en las películas de amor: cómo nació la historia de amor entre el empresario y la modelo

La propia Elina confesó que la historia comenzó de la manera menos esperada. Según reveló fue en 2019, cuando la modelo estaba en un shopping frente al MALBA y una fuerte tormenta le impidió regresar a su casa. Como no conseguía taxi, decidió entrar al café del museo. Minutos después, Eduardo Costantini entró al lugar y se sentó en una mesa cerca de ella, fue allí que comenzaron a cruzarse miradas. Luego cuando Elina pidió la cuenta para irse, el empresario se acercó a hablarle.

“Cuando lo vi por primera vez, me encantó", reveló tras el primer encuentro. Sin embargo, reconoció que en ese momento no sabía quién era, pero cuando escuchó que varias personas lo felicitaban por el museo, buscó su nombre por internet y descubrió que se trataba del fundador.

Tras ese primer encuentro, volvieron a verse al día siguiente y la historia de amor avanzó a pasos agigantados. Primero, Elina confesó que le costó abrirse al amor porque venía de experiencias difíciles, pero aseguró que Eduardo le dio la confianza para apostar a la relación. Se comprometieron y el 22 de febrero de 2020 dieron el “sí”. El 17 de enero de 2025, la pareja le dio la bienvenida a Kahlo Milagro.