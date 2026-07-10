IR A
IR A

"Siempre me reproché haberme ido": Ricardo Arjona se despidió de Buenos Aires con un emotivo video

Luego de 20 conciertos consecutivos y con entradas agotadas, el cantautor dejó un mensaje de amor para sus fanáticos y seguidores de Argentina.

Arjona se despidió del público con un emotivo homenaje en redes.

Arjona se despidió del público con un emotivo homenaje en redes.

Redes sociales / Imagen mejorada con IA

Ricardo Arjona se despidió de Buenos Aires después de una presentación récord de 20 shows con entradas agotadas, como parte de la gira Lo que el Seco no dijo, y marcó un cierre icónico de su paso por Argentina.

Ca7riel & Paco Amoroso sumaron un nuevo e histórico hito en su carrera.
Te puede interesar:

Ca7riel & Paco Amoroso hacen historia: fueron incorporados a la Academia que otorga los Grammy

El último recital del cantautor guatemalteco fue este jueves 9 de julio, en un Movistar Arena repleto. Terminó por sumar 280 mil espectadores, un público fiel y una relación inquebrantable a lo largo de varias décadas de su carrera con la música.

Horas antes de subirse al escenario para su última actuación que coronó con el tema Mujeres, Arjona decidió publicar un video donde se despidió con afecto de su público: "Siempre me reproché haberme ido a Brasil después de vivir en Buenos Aires. Quise volver, pero no encontré un boleto que pudiera pagar", empezó.

El poeta evocó sus inicios con el canto y agradeció el apoyo en este tramo de su vida: "Yo solo tenía ganas de escribir y de cantar en aquellos años. Buenos Aires me dio noches que me llenaron la vida. Hoy me regaló estos 20 Arenas que jamás soñé, porque no soñé nada de lo que me pasó en esta ciudad. Quizás porque no se sueña lo que ya se tiene, y siempre tuve la dicha de ser feliz aquí. Tanta dicha hay en mis ojos, tantas lágrimas también. Buenos Aires. Gracias".

Ricardo Arjona y Argentina: una historia de amor de 30 años

La conexión de Ricardo Arjona con Argentina lleva más de 30 años. Nació en 1994, cuando empezó a recorrer los escenarios del país. Y a partir de ahí el público siempre dijo presente en cada uno de los lugares en los que se presentó. Tanto, que es uno de los artistas internacionales con estadísticas históricas en Buenos Aires.

Los números de los conciertos reflejan su idolatría para los argentinos: hizo 34 conciertos en el Luna Park, 8 presentaciones en GEBA, 6 estadios de Boca Juniors, 5 estadios Vélez Sarsfield, y 8 shows previos en el Movistar Arena durante su visita en 2022. Luego de las 20 funciones consecutivas de mayo y julio de 2026, es el artista internacional con mayor presencia en el estadio de Villa Crespo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cristiano Ronaldo, eliminado con Portugal en el Mundial 2026.

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

una reconocida cantante rompio el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de los pumas

Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

Famoso streamer español atacó a la Selección y enfureció a los argentinos: Me la paso por los cojones

Uno de los streamers españoles más famosos atacó a la Selección con un repudiable gesto: "Me la paso por los cojones"

play

Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

Luciana Salazar volvió a ser noticia tras la aparición de rumores que la relacionan con un inversor  multimillonario.

Empresario: quién es el nuevo novio de Luciana Salazar

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
play

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

últimas noticias

Franco Armani en una de las atajadas más recordadas por los hinchas de River ante Benedetto. 

River oficializó la salida de Armani con un emotivo mensaje: "Se convirtió en una leyenda viva"

Hace 8 minutos
Arjona se despidió del público con un emotivo homenaje en redes.

"Siempre me reproché haberme ido": Ricardo Arjona se despidió de Buenos Aires con un emotivo video

Hace 21 minutos
La China Suárez y Mauro Icardi muy enamorados.

La foto con la que la China Suárez dejó al descubierto cómo viaja con Mauro Icardi rumbo a Miami

Hace 58 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 11 de julio

Hace 1 hora
Argentina se destacó entre los activos en Wall Street.

Acciones argentinas en alza: los bancos lideraron en Wall Street y el riesgo país quedó en 402 puntos

Hace 1 hora