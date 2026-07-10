"Siempre me reproché haberme ido": Ricardo Arjona se despidió de Buenos Aires con un emotivo video Luego de 20 conciertos consecutivos y con entradas agotadas, el cantautor dejó un mensaje de amor para sus fanáticos y seguidores de Argentina. Agregar C5N en









Arjona se despidió del público con un emotivo homenaje en redes. Redes sociales / Imagen mejorada con IA

Ricardo Arjona se despidió de Buenos Aires después de una presentación récord de 20 shows con entradas agotadas, como parte de la gira Lo que el Seco no dijo, y marcó un cierre icónico de su paso por Argentina.

El último recital del cantautor guatemalteco fue este jueves 9 de julio, en un Movistar Arena repleto. Terminó por sumar 280 mil espectadores, un público fiel y una relación inquebrantable a lo largo de varias décadas de su carrera con la música.

Horas antes de subirse al escenario para su última actuación que coronó con el tema Mujeres, Arjona decidió publicar un video donde se despidió con afecto de su público: "Siempre me reproché haberme ido a Brasil después de vivir en Buenos Aires. Quise volver, pero no encontré un boleto que pudiera pagar", empezó.

El poeta evocó sus inicios con el canto y agradeció el apoyo en este tramo de su vida: "Yo solo tenía ganas de escribir y de cantar en aquellos años. Buenos Aires me dio noches que me llenaron la vida. Hoy me regaló estos 20 Arenas que jamás soñé, porque no soñé nada de lo que me pasó en esta ciudad. Quizás porque no se sueña lo que ya se tiene, y siempre tuve la dicha de ser feliz aquí. Tanta dicha hay en mis ojos, tantas lágrimas también. Buenos Aires. Gracias".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona) Ricardo Arjona y Argentina: una historia de amor de 30 años La conexión de Ricardo Arjona con Argentina lleva más de 30 años. Nació en 1994, cuando empezó a recorrer los escenarios del país. Y a partir de ahí el público siempre dijo presente en cada uno de los lugares en los que se presentó. Tanto, que es uno de los artistas internacionales con estadísticas históricas en Buenos Aires.