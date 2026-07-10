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Ca7riel & Paco Amoroso hacen historia: fueron incorporados a la Academia que otorga los Grammy

El dúo argentino recibió la distinción "New Member Class 2026" de la Recording Academy y obtuvo el poder de votar para definir a los ganadores de cada edición de los premios. La institución destacó el salto internacional tras su icónico Tiny Desk y su impacto en la música latina.

Ca7riel & Paco Amoroso sumaron un nuevo e histórico hito en su carrera.

Ca7riel & Paco Amoroso sumaron un nuevo e histórico hito en su carrera.

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El presente musical de Ca7riel & Paco Amoroso sumó un hito más: el dúo argentino fue incorporado oficialmente como New Member Class 2026 a la Recording Academy, la reconocida institución estadounidense encargada de organizar los Premios Grammy.

La hija de Ayos y Olivera llegó hasta el borde de un ataque de nervios por su fanatismo.
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La Academia argumentó su decisión en la enorme carrera que hicieron los artistas, que surgieron de la escena under local hasta lograr posicionarse en el ámbito de la música internacional. El salto de los argentinos está respaldado por una gira mundial que superó 60 conciertos.

Tras incorporarse a la prestigiosa entidad responsable de los Premios Grammy, los músicos no solo integran su comunidad, sino que también obtienen el poder de votar para definir a los ganadores de cada edición.

El crecimiento del dúo de trap integrado por Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, amigos desde la infancia, se demuestra por su participación en los festivales y escenarios más importantes del mundo como Coachella (California, Estados Unidos) y Glastonbury (Pilton, Somerset, Inglaterra).

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El fenómeno Tiny Desk: el quiebre de Ca7riel y Paco Amoroso

El Tiny Desk Concert de Ca7riel y Paco Amoroso es una de las presentaciones en vivo más icónicas del dúo, realizada en las oficinas de la radio pública estadounidense NPR en Washington D.C., Estados Unidos. Según los especialistas de la Academia, esa presentación en formato íntimo los proyectó definitivamente desde la Argentina hacia el resto del mundo y validó un sonido que "nunca se concibió para ser encasillado".

"Tienen la oportunidad de representar y apoyar a otros artistas que celebran la creatividad, la identidad y la música latina", remarcaron desde la Recording Academy.

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