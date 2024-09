El anuncio de Benjamín Vicuña en medio de la separación de Pampita

Benjamín Vicuña Captura eltrece

Y agregó: “Me encanta la idea de hacer un Martín Fierro de Cine, con todos los actores, premiando lo que es la ficción y el talento enorme que tenemos. En un momento en que la industria está realmente complicada y cuando hubo tanta ausencia en el Martín Fierro, me puso muy contenta esta propuesta y acepté inmediatamente”.

El evento será distinto, ya que no se servirá comida, por lo que no habrá mesas: “Va a ser en el auditorio y eso va a hacer que sea todo más serio, no tantas idas y vuelta de mesas, más respetuoso para la persona que recibe el premio y agradece”.

Pampita pasó la noche junto a Benjamín Vicuña: "¿A la 1:30 de la mañana?"

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain habría pasado la noche con Benjamín Vicuña en la casa que compartía junto con su esposo Roberto García Moritán, lo que generó la creación de múltiples rumores sobre una posible reconciliación.

En diálogo con el programa televisivo A la tarde, un vecino se acercó al móvil que estaba siguiendo la mudanza de Roberto García Moritán y confesó que Benjamín Vicuña "la está apoyando en este momento difícil, hace como un año ya". Todo esto enseguida alimentó y disparó los comentarios en redes sobre un romance.

Ante esto, la panelista Cora Debarbieri se escandalizó por lo que había escuchado: "¡Es el padre de los hijos! Con el que va a tener relación toda la vida". Por eso, el entrevistado enseguida acotó "¿A la 1:30 de la mañana?" y se generó un silencio muy notorio en el programa, ya que evidenciaría que el chileno no quiere que se sepa.