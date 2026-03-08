IR A
El actor Jorge Martínez fue operado de urgencia: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora

El artista argentino estaba atravesando un delicado estado de salud y permanece internado. Tras la intervención quirúrgica, el propio galán de telenovelas habló por primera vez.

Jorge Martínez fue operado tras ser diagnosticado con una escara: “Estoy bien, bárbaro”

En las últimas horas, el mundo del espectáculo se vio preocupado por el estado de salud del actor Jorge Martínez, quien en las últimas horas fue operado de urgencia. Si bien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, el propio artista de 78 años llevó tranquilidad al revelar que está bien.

La noticia fue revelada en el programa Secretos Verdaderos (AméricaTV), cuando el periodista Pablo Layús contó que un allegado al artista le hizo mención sobre la situación del galán de telenovelas. “Jorge está internado, lo tuvieron que operar”, le detallaron.

Rápidamente, el comunicador se contactó con el propio Martínez, quien le contestó mediante un audio, llevando tranquilidad a todos. “Bien, Pablo. Recién operado de una escara, ayer a la mañana (6 de marzo). Pero muy bien, bárbaro, gracias a Dios”, se lo escucha responder al propio Martínez mediante un mensaje de audio.

Qué le pasó a Jorge Martínez

Según trascendió, Jorge Martínez fue intervenido quirúrgicamente tras ser diagnosticado con una escara, también conocidas como úlceras por presión, son lesiones que se producen en la piel cuando una persona permanece durante mucho tiempo en la misma posición, lo que reduce la circulación sanguínea en determinadas zonas del cuerpo.

La lesión podría estar vinculada al tiempo que el actor tuvo que permanecer postrado y habría derivado en una infección y que llegó hasta la zona baja del cuerpo. “Es producto del tiempo que estuvo postrado, al parecer tuvo una infección. Fue en la cola en su caso”, informó Pablo Layus.

Esta enfermedad puede comenzar con un enrojecimiento en la piel, pero si no se tratan a tiempo pueden profundizarse y transformarse en heridas más complejas. Ente ello, los especialistas recomiendan un cambios frecuente de posición, mantener la piel limpia y utilizar superficies especiales que ayuden a reducir la presión.

