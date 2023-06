Duki lanzó Antes de Ameri, un viaje musical de vuelta al trap

Con Givenchy ya había adelantado que su regreso al género que lo vio nacer era inminente y, aunque no es el trap de Hello Cotto, si se nota que en Antes de Ameri el Duko se ha adaptado a la evolución lógica del sonido de este género a nivel internacional.

De ADA habíamos escuchado hARAkiRi con C.R.O, antes de perderte, aPoLLo13 y RoCKSTAR 2.0 con Jhayco, que tiene barras como “Inteligencia artificial pa' que me copien las canciones y no tienen mi ADN ni con cuatrocientos clones” en un fronteo de Duki vs. la Inteligencia Artificial. Demuestra así desarrollo en su honestidad lírica evidenciando su posición como artista en el establishment tradicional con frases como: “soy famoso en la tele sin tener apariciones”.

Tal vez los fans esperaban una segunda parte literal de lo que fue su famoso single Rockstar (2018), pero se puede decir que RoCKSTAR 2.0 es una versión evolucionada de su predecesora. En el track más reciente, Duki habla de su posición rockstar ahora en 2023 que no es el mismo al concepto rockstar que conocimos en Modo Diablo.

Y es que lo que teníamos como Trap en 2018 no es lo que nos suena ahora, a medida que el movimiento fue globalizándose incursionó en la modernización de su sonido, reinventándose sin perder su esencia.

Duko es parte de la internacionalización del género en español y es por ello que en este nuevo disco, el artista presenta una propuesta más introspectiva y personal, explorando su propia identidad y trayectoria en la música, exhibiendo su talento para el flow y su capacidad de generar estribillos pegadizos.

“Este disco se escucha entero de principio a fin, está todo conectado, y fue armado con el propósito de que la experiencia sea el disco entero, no canción por canción”, explicó Lombardo en sus redes.

A la vieja usanza, Mauro se despega de la inmediatez del consumo en la industria musical actual, donde la celeridad de internet los obliga a sacar single tras single para mantenerse presentes en la mente de los fanáticos y nos trae un disco conceptual para escuchar de un viaje. Así, le propone a las nuevas generaciones consumir música como en los tiempos del vinilo.

ada.png Portada de Antes de Ameri

Sobre la idea que atraviesa a los 14 temas de la placa, el músico amplió: "Ameri para mí es ese lugar al que todos queremos llegar, en este caso en este momento de mi vida, fue la inspiración. Para otras personas puede significar el siguiente nivel, personal o laboral. Tiene que ver con la ilusión de llegar a ese lugar que soñamos. Ameri para mí son metas a las que uno quiere llegar en la vida". Y adelantó que Ameri es el disco que viene y que para él podría ser "el mejor álbum de su vida".

Pero por ahora disfrutemos del Antes De Ameri, un disco muy urbano con colaboraciones de la talla de artistas como Jhayco, Quevedo, Lucho SSJ, WE$T DUBAI, Akapellah, Neutro Shorty, Micro TDH, C.R.O y Salastkbron.



Con este lanzamiento, el artista nos invita a acompañarlo en un viaje musical hacia sus raíces, explorando su pasado, presente y futuro. Un placa que complace a los fans pero sin volver al sonido de otrora y, gracias a esta evolución, sigue posicionándose como un artista destacado en su generación y contribuye a su ascenso en la escena musical mundial.

El Duko viene de presentarse en su primera gira estadounidense con shows agotados en Nueva York, Chicago y Miami, en un camino que lo tendrá también girando por el verano español por Asturias, Bilbao y Madrid, entre otras ciudades.

Además, Argentina, México, España y Estados Unidos fueron parte de Antes de Ameri sumando más de 30M de streams en Spotify con todas sus canciones ingresando al TOP 50 de Argentina, siendo tendencia en más de 18 países y acumulando más de 25M de vistas entre todos los temas en Youtube.