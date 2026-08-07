Hoy se celebra San Cayetano: cuál es el origen del santo y las tradiciones que se celebran

Cada 7 de agosto, la festividad del patrono del pan y del trabajo moviliza a millones de fieles en todo el mundo. Su historia, las tradicionales peregrinaciones en la iglesia de Liniers y el vigencia de su mensaje en tiempos de dificultad.

Cada 7 de agosto, la Iglesia Católica conmemora la festividad de San Cayetano , una fecha que marca el aniversario de su fallecimiento en 1547 y que moviliza a millones de fieles en todo el mundo. La jornada reúne a comunidades enteras que acuden a los santuarios para agradecer el sustento recibido o solicitar ayuda ante situaciones de desempleo.

Aunque la devoción nació en la Italia del siglo XVI , el culto al santo cobró un arraigo masivo en América Latina y especialmente en Argentina, donde su figura se consolidó como un símbolo de la lucha por la justicia social, el trabajo digno y la solidaridad en tiempos de crisis.

" Vengo a pedir y a agradecer porque creo mucho en él. Mi hija tenía 15 años y trabajaba de ayudante de albañil, un día vine y le pedí y ahora tienen una fábrica pequeña de zapatos, ahora con esto se vino abajo. El último recurso, en él último que se puede confiar ", expresó una jubilada en diálogo con Justo Lamas por la pantalla de C5N .

Con el paso de los siglos, San Cayetano fue reconocido popularmente como el patrono del pan y del trabajo , vinculando su imagen a la dignificación de la vida humana mediante la obtención de un empleo estable y el sustento diario. Su devoción caló en la identidad cultural y social de Argentina, transformándose en un símbolo que excede el marco estrictamente religioso.

Cayetano de Thiene fue un sacerdote italiano nacido en el siglo XVI que dedicó su vida al servicio de los sectores más vulnerables y al reclamo por la justicia social. Formado en el ámbito académico, obtuvo el doble doctorado en derecho civil y canónico en la Universidad de Thiene hacia 1578. En 1506, con tan solo 25 años, asumió como protonotario apostólico en la corte del papa Julio II en Roma.

Camila Alonso Suarez

Años más tarde, en 1513, decidió apartarse de la vida cortesana para impulsar el Oratorio del Amor Divino, una sociedad de sacerdotes y prelados. Tras ordenarse presbítero en 1515, se desempeñó como confesor y, al regresar a su ciudad natal (Vicenza) en 1572, fundó el Ospedale degli Incurabili, un centro asistencial destinado a enfermos graves.

Su acción pastoral estuvo fuertemente orientada a revitalizar la Iglesia desde adentro y servir a los necesitados frente al avance de la Reforma Protestante. Con este propósito fundó la Orden de los Teatinos (o Clérigos Regulares), cuya premisa fundamental era el servicio misionero y la austeridad absoluta: los sacerdotes tenían prohibido poseer bienes o solicitar limosnas, debiendo subsistir únicamente de las contribuciones espontáneas de los fieles. Su fallecimiento, acontecido un 7 de agosto, fijó la fecha en que el calendario litúrgico celebra su memoria.

Qué otros santos se celebran el 7 de agosto

Sin embargo, San Cayetano no es el único santo que se celebra el 7 de agosto. También se le dedica un espacio a San Sixto, quien fue obispo de Roma entre agosto del 257 y agosto del 258. Nació en Grecia y fue elegido para el cargo de Papa bajo el reinado del emperador Valeriano -quien ordenó un fuerte represión contra los cristianos que acabó con la vida de muchos fieles de esta religión (incluido el propio Sixto II)-.