7 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof dijo presente en San Cayetano y aseguró que "el Gobierno sufrió una inmensa derrota"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió a la sesión en el Senado, mientras acompañó a los fieles del patrono del trabajo y el plan. Además, criticó el programa de Javier Milei, como así también la represión durante la manifestación en el Congreso.

Por

El gobernador bonaerense habló sobre la situación actual.

En el marco de la tradicional movilización por el Día de San Cayetano, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se hizo presente en el santuario de Liniers. Allí celebró el freno a diversos proyectos del Ejecutivo en el Congreso, señalando que "el Gobierno sufrió una enorme derrota que tiene que ver con cosas tan importantes como la defensa de la soberanía, de nuestro territorio nacional y de su integridad".

Axel Kicillof asistió a la movilización en el Congreso.
Te puede interesar:

Kicillof celebró la marcha atrás del Gobierno con la Ley de Tierras: "Milei quiere vender nuestro territorio"

En ese sentido, cuestionó la impronta de las iniciativas del oficialismo: "Fueron intentos de meter leyes sábanas con títulos absurdos para favorecer intereses concentrados y extranjeros".

"Pretenden rematar el país y venderlo, pero la movilización popular y el despertar de una conciencia social demuestran que con ciertas cosas no se jode", reflexionó ante la consulta de C5N.

El gobernador bonaerense en la peregrinación de San Cayetano.

El gobernador bonaerense en la peregrinación de San Cayetano.

Kicillof remarcó que su presencia tuvo como único objetivo "acompañar a un pueblo que está sufriendo" ante la crisis socioeconómica basada en políticas desfavorables para la población.

"Esta es una manifestación de fe que forma parte de la cultura de nuestro pueblo, pero hoy se ve incrementada por la situación que se vive: despidos, cierres a lo largo y ancho de la Argentina, salarios que no alcanzan para cubrir cuestiones básicas como alimentos o salud, y familias profundamente endeudadas", afirmó el mandatario provincial.

Finalmente, el mandatario responsabilizó directamente al Presidente por el deterioro de la macro y microeconomía: "El lío lo armó Milei, no la gente. Decir lo contrario es una irresponsabilidad. Creció la morosidad y con tres clics la gente se endeuda para subsistir. Si Milei no entiende que millones de microeconomías hacen a la macro, revela que está jugando para otro lado, para las corporaciones y la timba".

Kicillof repudió las manifestaciones en el Congreso

Al ser consultado sobre el escenario social y las recientes protestas durante la sesión en el Senado, el gobernador repudió los operativos de seguridad desplegados: "Es lamentable la represión policial. Como siempre, es un acto político contra la gente totalmente pacífica".

"Nada tiene que ver con una movilización convocada por muchísimos sectores para convertirla en violencia", agregó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El gobernador bonaerense.

Kicillof, sobre la visita de León XIV: "Su mensaje en defensa de la justicia social es muy necesario para la Patria"

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof advirtió que Milei está extorsionando a los gobernadores para suspender las PASO

Axel Kicillof con vecinas de Lomas de Zamora.

Kicillof sobre Milei y el FMI: "¿Qué macro está ordenada si la gente no llega a fin de mes?"

La vicepresidenta no se guardó nada.
play

Tras el pedido de renuncia, Villarruel le respondió a Quirno: "El canciller se ha excedido"

Milei estará en la asunción de Abelardo.

Milei llegó a Colombia: participará de la asunción de Abelardo de la Espriella

Las modificaciones para el régimen de desalojos afectarían seriamente a los inquilinos en el contexto de crisis y recesión. 

El Senado le dio luz verde a los cambios al régimen de desalojos incluidos en la Ley de Propiedad Privada

Rating Cero

Una joven influencer de 26 años falleció luego de luchar contra el cáncer

Luto: murió una famosa influencer a los 26 años tras luchar contra una grave enfermedad

Tuli Acosta, a los gritos.

Filtran audio de Tuli Acosta a los gritos, tras el escándalo con La Joaqui y Luck Ra: "No me importa"

Se trata de William Orbit. 

Conmoción: murió un reconocido productor musical que trabajó con Madonna, Britney Spears y U2

Tuli Acosta, acusada de estar con un jugador de la Selección.

Fuerte acusación a Tuli Acosta: aseguran que tuvo un romance con un jugador de la Selección mientras su mujer estaba embarazada

Juanicar abandonó el juego.

Dramático abandono en Gran Hermano: un candidato salió del juego por pedido de su familia

Emily Ceco, exparticipante de Love is Blind, habría iniciado un romance con Roberto García Moritán.

Vinculan a Roberto García Moritán con Emily Ceco: las imágenes que despertaron rumores de romance

últimas noticias

Miles de fieles se hicieron presentes en el santuario de Liniers.

Historias de San Cayetano en la era Milei: jubilados que vuelven a trabajar, despedidos y jóvenes sin empleo

Hace 17 minutos
play

García Cuerva, en la misa por San Cayetano: "Hay un pueblo cansado de promesas incumplidas"

Hace 22 minutos
Una joven influencer de 26 años falleció luego de luchar contra el cáncer

Luto: murió una famosa influencer a los 26 años tras luchar contra una grave enfermedad

Hace 27 minutos
﻿Al piloto argentino le robaron en sus vacaciones y lo compartió en sus redes sociales.

La respuesta de Franco Colapinto a un seguidor sobre el robo que sufrió en Europa: "En Argentina no..."

Hace 41 minutos
Tuli Acosta, a los gritos.

Filtran audio de Tuli Acosta a los gritos, tras el escándalo con La Joaqui y Luck Ra: "No me importa"

Hace 46 minutos