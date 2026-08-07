Axel Kicillof dijo presente en San Cayetano y aseguró que "el Gobierno sufrió una inmensa derrota"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió a la sesión en el Senado, mientras acompañó a los fieles del patrono del trabajo y el plan. Además, criticó el programa de Javier Milei, como así también la represión durante la manifestación en el Congreso.

En el marco de la tradicional movilización por el Día de San Cayetano , el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se hizo presente en el santuario de Liniers. Allí celebró el freno a diversos proyectos del Ejecutivo en el Congreso, señalando que "el Gobierno sufrió una enorme derrota que tiene que ver con cosas tan importantes como la defensa de la soberanía, de nuestro territorio nacional y de su integridad".

En ese sentido, cuestionó la impronta de las iniciativas del oficialismo: "Fueron intentos de meter leyes sábanas con títulos absurdos para favorecer intereses concentrados y extranjeros".

"Pretenden rematar el país y venderlo, pero la movilización popular y el despertar de una conciencia social demuestran que con ciertas cosas no se jode", reflexionó ante la consulta de C5N .

Kicillof remarcó que su presencia tuvo como único objetivo " acompañar a un pueblo que está sufriendo" ante la crisis socioeconómica basada en políticas desfavorables para la población.

"Esta es una manifestación de fe que forma parte de la cultura de nuestro pueblo, pero hoy se ve incrementada por la situación que se vive: despidos, cierres a lo largo y ancho de la Argentina, salarios que no alcanzan para cubrir cuestiones básicas como alimentos o salud, y familias profundamente endeudadas", afirmó el mandatario provincial.

Finalmente, el mandatario responsabilizó directamente al Presidente por el deterioro de la macro y microeconomía: "El lío lo armó Milei, no la gente. Decir lo contrario es una irresponsabilidad. Creció la morosidad y con tres clics la gente se endeuda para subsistir. Si Milei no entiende que millones de microeconomías hacen a la macro, revela que está jugando para otro lado, para las corporaciones y la timba".

Kicillof repudió las manifestaciones en el Congreso

Al ser consultado sobre el escenario social y las recientes protestas durante la sesión en el Senado, el gobernador repudió los operativos de seguridad desplegados: "Es lamentable la represión policial. Como siempre, es un acto político contra la gente totalmente pacífica".

"Nada tiene que ver con una movilización convocada por muchísimos sectores para convertirla en violencia", agregó.