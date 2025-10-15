15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Murió Drew Struzan creador de los emblemáticos posters de películas como Indiana Jones, Star Wars y Volver al Futuro

El artista falleció a los 78 años, fue creador de icónicas piezas para films como E.T. y Los Goonies, así cómo también en discos de Los Bee Gees y los Beach Boys.

Por
Struzan creo pósters para películas como Blade Runner

Struzan creo pósters para películas como Blade Runner, Los Goonies, Harry Potter, entre otras. 

Murió Drew Struzan el icónico creador de pósters de películas reconocidas mundialmente como Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, Los Goonies, E.T. y Volver al Futuro, y discos de música de bandas como los Bee Gees y los Beach Boys.

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.
Te puede interesar:

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

La triste noticia fue confirmada por su hermano en redes sociales: "Con gran pesar debo comunicarles que Drew Struzan falleció ayer, 13 de octubre. Es importante que sepan cuántas veces me expresó la alegría que sentía al saber cuánto apreciaban su arte".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/70sscifi/status/1978141231273132336&partner=&hide_thread=false

Mientras que su familia compartió unas palabras en la cuenta oficial de Drew Struzan en Instagram: "Como un torbellino, no podía ser detenido, domado ni manipulado; su poder nunca menguó. La enfermedad, esta enfermedad en particular, lo dejó sin aliento".

Contaron cómo fueron los últimos momentos del artista, que padecía desde hace tiempo Alzheimer: "Ya no podía expresarse en voz alta. Respetábamos su tenacidad, su capacidad para aferrarse a la llama interior que seguía ardiendo".

Uno de los directores con los que trabajó, Steven Spielberg expresó su tristeza al enterarse de la noticia "sus carteles convirtieron muchas de nuestras películas en destinos... y el recuerdo de esas películas y la edad que teníamos cuando las vimos siempre nos viene a la mente con solo echar un vistazo a sus icónicas imágenes fotorrealistas. Con su estilo propio e inventado, nadie dibujaba como Drew".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BacktotheFuture/status/1978150111365493200&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La noticia fue confirmada por su hijo Diego Toni.

Luto en el espectáculo: murió Luis Pedro Toni, leyenda del periodismo y socio de APTRA

Mortal Kombat III ya fue confirmada y todavía no se estrenó la segunda.

Se anunció la película Mortal Kombat III: qué se sabe sobre la producción

La primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton

Warner Bros. Discovery rechazó la primera oferta de Paramount.

Warner Bros. rechazó la primera oferta de Paramount: de cuánto fue la propuesta

¿Hay chances de que llegue la película 23 Jump Street?

Channing Tatum ilusionó a los fans con 23 Jump Street: "El problema es..."

Campamento de verano con Diane Keaton, Kathy Bates y Alfre Woodard.
play

Campamento de verano: de qué trata la última película que protagonizó Diane Keaton

Rating Cero

La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

La nueva serie de la plataforma de streaming.
play

Reclutas, la serie de Netflix sobre la estadía en un ejército que pone en jaque a peligrosas tradiciones: de qué se trata

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
play

Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

¿Qué pasó con las cuentas de Twitch?

Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga

La nueva foto de La Oreja de Van Gogh. 

La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero y la salida de uno de sus fundadores

últimas noticias

Los carteles que aparecen en las escuelas.

La Libertad Avanza apeló el rechazo a la reimpresión de los afiches en provincia de Buenos Aires

Hace 13 minutos
Messi, y un nuevo récord.

Messi rompió un nuevo récord mundial a nivel selección: le sacó el puesto a Neymar

Hace 15 minutos
Conoce dónde quedan los consulados. 

Últimos días de la Ley de Nietos: cuál es el Consulado de España que me corresponde para tramitar la ciudadanía

Hace 19 minutos
Laurta había contratado a Palacio para que lo llevara a Córdoba.

Qué dijo Pablo Laurta sobre Martín Palacio, el remisero que habría asesinado

Hace 21 minutos
La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

Hace 34 minutos