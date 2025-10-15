Murió Drew Struzan creador de los emblemáticos posters de películas como Indiana Jones, Star Wars y Volver al Futuro El artista falleció a los 78 años, fue creador de icónicas piezas para films como E.T. y Los Goonies, así cómo también en discos de Los Bee Gees y los Beach Boys. Por







Struzan creo pósters para películas como Blade Runner, Los Goonies, Harry Potter, entre otras.

La triste noticia fue confirmada por su hermano en redes sociales: "Con gran pesar debo comunicarles que Drew Struzan falleció ayer, 13 de octubre. Es importante que sepan cuántas veces me expresó la alegría que sentía al saber cuánto apreciaban su arte".

RIP Drew Struzan pic.twitter.com/VxBVbouc0R — 70s Sci-Fi Art (@70sscifi) October 14, 2025

Mientras que su familia compartió unas palabras en la cuenta oficial de Drew Struzan en Instagram: "Como un torbellino, no podía ser detenido, domado ni manipulado; su poder nunca menguó. La enfermedad, esta enfermedad en particular, lo dejó sin aliento".

Contaron cómo fueron los últimos momentos del artista, que padecía desde hace tiempo Alzheimer: "Ya no podía expresarse en voz alta. Respetábamos su tenacidad, su capacidad para aferrarse a la llama interior que seguía ardiendo".