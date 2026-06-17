El ex Gran Hermano que denunció severas amenazas: "Descuartización total"

Gastón Trezeguet , el actual analista del debate de Gran Hermano: Generación Dorada, fue provisto de un botón antipánico por disposición de las fuerzas de seguridad luego de radicar una denuncia formal por intimidaciones de muerte provenientes de un espectador del programa. La determinación policial se materializó después de que visibilizara la gravedad del acoso y formalizara la presentación legal ante la Fiscalía N°5, la cual se encuentra bajo la órbita del fiscal Kessler.

El conflicto escaló a niveles alarmantes cuando el integrante del reality show expuso en sus perfiles digitales una captura de pantalla con los violentos textos que le llegaron a su cuenta de Instagram. A través de ese entorno virtual, un usuario identificado bajo el seudónimo de “Turco” le envió escritos sumamente agresivos con insultos homofóbicos y advertencias explícitas sobre su integridad física: “Te vamos a hacer mierda mañana, a tiros. Pedazo de put... Ahí vas a saber estudiar, en el infierno HDRMP. Dedos, tiritos y descuartización total. Put...”.

“Yo entiendo todo de Gran Hermano pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos ”, sentenció el exparticipante del popular certamen televisivo al fundamentar su accionar. La presentación de la demanda impulsó el rápido accionar de las autoridades para intentar rastrear el origen de la cuenta, ante lo cual el propio Gastón remarcó de manera tajante: “ La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia ”.

Como respuesta ante semejante escenario, los organismos judiciales ordenaron el otorgamiento del dispositivo tecnológico de emergencia, un mecanismo que enlaza al portador directamente con los centros de monitoreo policial ante cualquier cosa que pase. De esta manera, el reconocido panelista dispone en la actualidad de un recurso orientado a contrarrestar cualquier tentativa de agresión o acercamiento por parte del agresor en la vía pública o en su entorno cotidiano.

La investigación judicial por las graves intimidaciones que sufrió Gastón Trezeguet continúa avanzando a paso firme y permanece bajo el estricto control de las autoridades pertinentes. Al hacer pública la documentación de su presentación legal, el reconocido analista televisivo buscó exponer de manera directa los mensajes recibidos y, al mismo tiempo, poner en valor la inmediata respuesta institucional que se activa ante acontecimientos de semejante calibre.

Lo sucedido con el histórico participante del reality show visibiliza de forma contundente la velocidad con la que actúa la Justicia frente a agresiones de carácter homofóbico, recurriendo a herramientas para proteger a las personalidades públicas en contextos de extrema exposición mediática y fervor de los seguidores del programa. Las actuaciones quedaron radicadas formalmente en la Fiscalía N°5, derivando en la inmediata provisión de un botón antipánico para el productor, quien ya ratificó que el trámite legal sigue su curso a la espera de definiciones concretas.

Este complejo panorama de hostigamiento externo se produce semanas después de que el debate en Gran Hermano: Generación Dorada registrara uno de sus pasajes más conflictivos de la temporada actual. En aquella oportunidad, Trezeguet y su compañero de panel, Ceferino Reato, sostuvieron una fuerte discusión al aire que incluyó chicanas cruzadas y fuertes cuestionamientos sobre el rol y el peso de cada uno dentro del envío que conduce Santiago del Moro.

El detonante de aquel cruce ocurrió cuando el productor evaluó el desempeño de un participante de la casa: “A mí me parece que el nivel de derrape que está teniendo Manu, de haber pasado a ser protagonista a terminar siendo el muñeco inflable de Lola, me parece abrumador. Y otra cosa, dejame decir...”. Su análisis fue cortado en seco por Reato, lo que provocó la irónica y veloz réplica de su colega para hacer respetar su tiempo en el aire: “Dejame terminar, que a vos te gusta hablar mucho”.