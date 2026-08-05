Luis Caputo tildó de "tarados" a los sectores de la oposición que "hablan de la industria" y defendió su modelo económico

El titular del Palacio de Hacienda apuntó contra los gobiernos anteriores y aseguró que entre 2011 y 2023 el sector manufacturero "cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos".

El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó a los detractores del modelo económico, a quienes llamó "tarados", y refutó la premisa de que el avance del agro y la energía perjudica al sector manufacturero. Lo hizo durante una exposición ante la Cámara de Agentes de Bolsa, que se realizó este miércoles en el Hotel Sheraton.

El funcionario del Gobierno apuntó contra las gestiones anteriores y desmintió un supuesto éxito. "Parece que veníamos de un boom de industria, que desde 2011 a 2023 la economía venía espectacular, que la industria era competitiva y crecía espectacularmente. Era exactamente lo contrario" , aseguró Caputo.

"La industria en esos años, en el modelo de los cracks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos , porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas diez veces lo que valían. Para todos los tarados que hablan de la industria..." , agregó.

Para el ministro, los ciudadanos financiaron esos beneficios a través de precios altos e irreales. "Lo único que creía en el modelo anterior son los servicios públicos, que no es otro caso que el reflejo del déficit; regalábamos la energía" , planteó.

En su discurso, Caputo defendió a los sectores vinculados con el comercio exterior, como el petróleo, la minería y el agro . Aseguró que estas áreas generan los dólares necesarios para importar bienes sin pagar sobornos, girar dividendos y permitir el ahorro de la población.

Participación completa del Ministro de Economía, @LuisCaputoAR , en la edición 2026 de “Miradas al Futuro”, organizada por la Cámara de Agentes de Bolsa. pic.twitter.com/FyA4KuLLnv

Ante los reclamos de entidades empresariales por la carga tributaria, el jefe de la cartera económica prometió cambios estructurales a futuro. "Nosotros, para seguir bajando impuestos, necesitamos que el país crezca y la economía se formalice", detalló.

Luis Caputo, sobre la reforma del Banco Central: "Es la más importante de los últimos 100 años"

Uno de los ejes centrales de su exposición fue el proyecto sobre la autoridad monetaria. "La reforma de la carta orgánica del Banco Central es, probablemente, la reforma más importante de los últimos 100 años, es refundacional. A la gente en sus casas le es muy difícil que pueda interpretar la importancia real de esta Ley. Esta es la razón por la que Argentina tuvo esos 13.000.000% de inflación", afirmó.

Aunque proyectó un triunfo electoral de Javier Milei en 2027, el titular de Hacienda garantizó que la nueva normativa impedirá retrocesos, ya que gane quien gane las elecciones, los políticos "ya no van a poder hacer las locuras que hicieron en el pasado".