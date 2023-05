Divididos en Vélez: un show histórico que hizo justicia con La Renga

“No tengo palabras para agradecer todo esto”, expresó un Mollo al que se lo notó feliz y emocionado en casi todo momento. De esta manera aparecían los primeros invitados en el escenario: Gustavo Santaolalla y Javier Casalla. El productor, que trabajó junto a Divididos en el disco La Era de la Boludez, subió para participar en uno de los hits de la banda. “Esta canción costó mucho, pero es como un gran amor, ¿no?”, reveló el cantante segundos antes de tocar Qué ves?.

La gran noche también tuvo su momento más íntimo con Spaghetti del rock y no faltó el segmento folklórico, el ya clásico solo de batería de Catriel y los homenajes a Sumo y a Pappo. De hecho, con El Carpo, Ricardo Mollo hizo una confesión especial: “Yo tenía 12 años, lo veía a Hendrix y no lo podía creer. Después apareció Roberto Napolitano y ahí me di cuenta de que eso se podía hacer en Argentina”.

Arnedo Divididos Estadio Vélez Sarsfield 14 Mayo 2023 Ignacio Arnedo y Agustin Dusserre

Ya pasadas las 00.30 hs, el histórico show de Divididos en el Estadio de Vélez parecía estar llegando a su fin, pero todavía quedaba tiempo para una sorpresa más. El plato fuerte de la noche que ni el más fanático de los fanáticos podría haber imaginado. “Voy a presentar a un guitarrista, que también canta. Es un músico tan querido que no hace falta ni que lo nombre, que entre nomás”, expresó Mollo emocionado.

En ese mismo momento, mientras comenzaban los acordes de Sobrio a las piñas, hacía su ingreso el mismísimo Gustavo “Chizzo” Napoli y los gritos del público no se hacían esperar. El líder de La Renga y el de Divididos, juntos ante 45 mil personas en un duelo de guitarras que quedará para la historia del rock nacional.

Pero eso era solo el comienzo de la gran sorpresa de la noche, ya que al finalizar la canción del disco Gol de Mujer, Ricardo hizo un anuncio que dejó atónito al público: “Vamos a hacer un poco de Justicia. Es un placer dejarles un rato el escenario a mis amigos, los rengos”. Chizzo se sacó la campera de cuero, le agradeció a Mollo e invitó a ingresar a Gabriel “Teté” Iglesias y a Jorge “Tanque” Iglesias para interpretar El final es en donde partí, en lo que representó la vuelta de La Renga a los escenarios porteños.

Ya cerca de la 1 la gala iba llegando a su fin de la mano de Ala delta y El ojo blindado, y de esta manera, con un sonido impecable, una puesta en escena imponente y unos invitados de lujo, el gran festejo de Divididos en Vélez quedará para la historia.