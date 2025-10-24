Scott Bessent "vistió" de Evita a la senadora estadounidense que se opone a la intervención en Argentina

El secretario del Tesoro norteamericano publicó una imagen en la que caricaturiza a la representante demócrata Elizabeth Warren como Evita, luego de que ella le advirtiera a los bancos de su país los riesgos de la operación.

La senadora demócrata Elizabeth Warren le advirtió a los principales bancos estadounidenses los riesgos del plan de salvataje a la economía argentina del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Scott Bessent , el secretario del Tesoro de Estados Unidos, subió a su cuenta oficial de X una imagen creada por Inteligencia Artificial en la que caricaturizó como Eva Perón a Elizabeth Warren , la senadora demócrata que más se opone al salvataje norteamericano para la economía argentina.

"Ella es una peronista estadounidense. Y lo único que disfruta más que malgastar sus impuestos es el tiempo de nuestra nación", acusó Bessent en su publicación en la red social. Luego, continuó: "Senadora, salga del balcón, deje de enfurecerse contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos y vote por reabrir el gobierno", dijo el secretario del Tesoro sobre el "shutdown" , el cierre del gobierno federal por la falta de aprobación del presupuesto que ya lleva 24 días.

El episodio sucedió horas después de que Warren realizara a dvertencias formales a las entidades bancarias norteamericanas sobre los riesgos crediticios de la operación que lidera Bessent para intervenir en el mercado de cambios argentino y buscar que no se dispare el precio del dólar en el país.

Warren le emitió diferentes cartas a las principales entidades financieras de Estados Unidos, como JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs , para que no financiaran una línea de asistencia internacional para Argentina, invocando preocupaciones sobre la seguridad y la solidez de la operación.

Según una publicación del The Wall Street Journal, la senadora por el estado de Massachusetts argumentó que la operación podría perjudicar a depositantes y contribuyentes estadounidenses, además de subrayar que la economía argentina no presentaba garantías de repago ni colaterales suficientes.

Después de que se hicieran públicas las advertencias de Warren hacias las principales entidades financieras norteamericanas, Bessent salió a cruzarla con ironía y caricaturizándola en la red social X como una "peronista estadounidense".

"Si bien ella permanece mayormente enfocada en cantar 'No llores por mi, Massachusetts' y votar en contra de pagar a los empleados del gobierno, Warren también ha encontrado el ancho de banda reciente para amenazar a los grandes bancos sobre sus políticas de gobierno", dijo Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano.