Impactante accidente en La Matanza: un joven atropelló a dos niñas tras perder el control del auto

Las víctimas, de 11 y 7 años, esperaban el colectivo en la vereda junto a su madre cuando fueron embestidas por un Volkswagen Polo. El conductor no fue detenido y será indagado por lesiones culposas.

El accidente fue en la intersección de Simón Pérez y Libres.

Dos niñas de 7 y 11 años resultaron heridas tras ser embestidas en la vereda por un auto fuera de control en la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. Las víctimas esperaban el colectivo junto a su madre, tras salir de la escuela, cuando fueron brutalmente atropelladas: ambas están fuera de peligro y el conductor será indagado por lesiones culposas.

El impactante choque ocurrió a las 11 de la mañana, en la intersección de las calles Simón Pérez y Libres, en el centro de la ciudad matancera. El joven conductor, de 19 años, denunció que su vehículo Wolkswagen Polo se quedó sin frenos y perdió el control al impactar contra las víctimas.

Las niñas se encontraban en el piso, con sus uniformes escolares puestos, en la pared de una heladería de la zona cuando ocurrió el impacto. Enseguida, un bombero que circunstancialmente pasaba por el lugar socorrió a las nenas con los primeros auxilios, a los que se sumaron otros vecinos y comerciantes y transeúntes, para luego trasladarlas al hospital Simplemente Evita, del Km. 32 de la Ruta 3 donde recibieron el alta médica horas después.

La causa, caratulada como “lesiones culposas”, quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 Descentralizada de Gregorio de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garate. El joven será indagado el lunes que viene y, por ahora, se encuentra en libertad.

Mirá el impactante video donde atropellan a las hermanas de 11 y 7 años en González Catán

