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Diseño rústico y ambiente familiar: así es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera

La vivienda de la actriz cuenta con espacios pensados para compartir en familia y una fuerte presencia de la naturaleza.

Conocé cómo es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera.

Conocé cómo es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera.

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  • La actriz adquirió la propiedad cuando tenía apenas 15 años.
  • La vivienda fue remodelada y ampliada para adaptarse a la vida familiar.
  • La decoración combina detalles rústicos con elementos de estilo industrial.
  • El parque y la huerta ocupan un lugar central en la casa.

Lejos del ritmo y la exposición que acompañó buena parte de su carrera, Agustina Cherri encontró en Pilar un lugar pensado para disfrutar de la vida cotidiana junto a su familia. La propiedad tiene una historia particular, ya que la actriz la adquirió cuando tenía apenas 15 años con el dinero que había ganado trabajando en Chiquititas. Con el paso del tiempo, ese inmueble terminó convirtiéndose en su principal refugio.

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Así es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera en Pilar.

Así es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera en Pilar.

La vivienda está ubicada dentro de un barrio cerrado y fue cambiando a medida que también lo hacía la familia de Cherri. La actriz primero dejó la propiedad para vivir durante algunos años en un departamento de Las Cañitas, pero después decidió regresar tras el nacimiento de Muna. Más adelante, junto a Tomás Vera, encaró nuevas reformas para adaptar los ambientes a la convivencia con sus cuatro hijos.

El proyecto también permitió darle una identidad propia a cada espacio sin dejar de lado la conexión con el entorno. La madera ocupa un lugar central en distintos sectores, mientras que algunos detalles metálicos aportan un aire más moderno. El resultado es una combinación entre el estilo campestre y ciertos recursos industriales, con ambientes amplios y cálidos que priorizan la comodidad.

Como es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera

Una de las grandes transformaciones llegó con las distintas remodelaciones que atravesó la propiedad. Se ampliaron los sectores destinados a la vida en familia y se renovaron ambientes como la cocina y los baños. Incluso una antigua galería exterior pasó a formar parte de un amplio living, conectado visualmente con el parque mediante grandes ventanales que permiten aprovechar la luz natural.

Así es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera en Pilar.

Así es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera en Pilar.

En el interior, la madera aparece tanto en pisos y techos como en distintos muebles, mientras que los revestimientos de tonos neutros y las estructuras de metal completan la decoración. La cocina se destaca por su mobiliario de madera rústica y por ser uno de los espacios más utilizados de la casa. En el living, un sillón estilo capitoné y una estufa terminan de darle ese aspecto cálido que atraviesa toda la vivienda.

Así es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera en Pilar.

Así es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera en Pilar.

Pero si hay un sector que ocupa un lugar especial, es el exterior. La propiedad cuenta con una pileta rodeada de vegetación y una huerta donde la familia cultiva hortalizas, hierbas aromáticas y árboles frutales. El espacio refleja además una forma de vida vinculada con el consumo de alimentos frescos y la alimentación vegetariana que Cherri sostiene desde hace años. Entre naturaleza, reformas y espacios para compartir, la casa de Pilar terminó convirtiéndose en mucho más que una propiedad: es el lugar donde la actriz construyó su vida familiar junto a Tomás Vera.

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