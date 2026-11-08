C5N, a bordo del avión papal: la cobertura minuto a minuto del viaje de León XIV a la Argentina

La cuenta regresiva entró en su fase final. En el Aeropuerto Internacional de Carrasco, las puertas del Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas (vuelo AR1091) están a punto de cerrarse de manera inminente. El Santo Padre ya se encuentra a bordo tras saludar formalmente en la pista al presidente uruguayo Yamandú Orsi, a las autoridades estatales, a las fuerzas de seguridad y a los obispos de la Iglesia uruguaya.

La Virgen de Luján y el escudo papal: así es el avión que trae a León XIV a la Argentina

Desde el interior de la nave, la cronista de C5N Pamela Francescato conversó con el histórico periodista de Vatican News, Salvatore Cernuzio, autor del libro Padre. Cernuzio analizó la impronta del nuevo Pontífice y la continuidad del legado de Jorge Bergoglio. La aeronave de bandera encabeza este vuelo histórico con destino al Aeropuerto Jorge Newbery, en lo que representa el regreso de una visita papal al país tras 39 años.

Con un sol pleno y una expectativa que se siente en el aire, todo está listo para un momento histórico. A las 16:30 horas tiene horario estimado de aterrizaje el avión de Aerolíneas Argentinas que trae al papa León XIV desde Uruguay . A esa hora exacta, el Santo Padre pisará suelo argentino, marcando un hito que el país esperaba desde hace 39 años, cuando vino Juan Pablo II.

La enviada especial de C5N, Pamela Francescato, vive de cerca la previa del viaje y no ocultó la emoción al reflexionar sobre lo que significa este desembarco. “Tuvimos un profeta que salió de nuestra tierra y cambió la historia de la Iglesia Católica”, remarcó Pamela al recordar al papa Francisco, quien no pudo concretar el regreso a su patria durante su pontificado. Sin embargo, León XIV decidió marcar una clara postura en su agenda y poner a la Argentina en el centro de su mapa apostólico , acompañado por comitivas vaticanas que ya conocen de cerca la huella dejada por Benedicto XVI y el propio Francisco.

En medio de la cobertura, la periodista conversó con Salvatore Cernuzio , histórico cronista que lleva 39 años trabajando en Vatican News y autor del libro Padre. Cernuzio compartió con C5N una mirada íntima y personal sobre la figura de Bergoglio: “El papa Francisco es un padre, un abuelo, un confesor y un cura que se ha ocupado de mi familia y me ha acompañado en mi camino como hombre y como periodista”. Sobre el impacto de su era, el especialista completó: “Fue un pontificado profético que abrió las puertas de la Iglesia al mundo, que conoció las zonas de crisis y estuvo en cada lugar donde se necesitó una palabra”.

A su vez, Salvatore Cernuzio fue contundente al analizar la transición entre los pontificados y la llegada de León XIV a la región. Al ser consultado sobre la continuidad del legado de Francisco, el periodista de Vatican News diferenció el estilo de cada pontífice y sostuvo que "cada Papa es diferente, la continuidad es la Iglesia". En esa misma línea, remarcó la visión del nuevo Santo Padre al destacar que "León XIV ha comprendido lo que es necesario continuar: visitar los países del mundo, hablar a toda la sociedad, incluir a todos".

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El regalo de C5N al papa León XIV durante su vuelo a Uruguay

El papa León XIV recibió un regalo muy especial de C5N durante su vuelo a Uruguay. La periodista Pamela Francescato se acercó al Sumo Pontífice en uno de los pasillos de la aeronave y lo sorprendió con un mate del canal.

“Estamos muy contentos por su pronta recuperación y lo estamos esperando con muchas ganas. Le quiero hacer un regalo de parte del canal”, le expresó al momento de entregarle el presente.

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El esperado encuentro se produjo en uno de los pasillos del avión, donde la periodista aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras: “Este regalo es de parte del canal donde trabajo. Un canal muy comprometido con la realidad social, con las personas que sufren, como usted, que alza la voz por los que no tienen voz. Y el mate es sinónimo de amistad, de encuentro y de tender puentes”, expresó mientras le entregaba el presente.

Ante la atenta mirada del Santo Padre, Francescato aprovechó para hacerle una pregunta sobre una de las tradiciones más representativas de la Argentina. Entre risas, le consultó: “¿Le gusta el mate? ¿Lo ha probado?”.