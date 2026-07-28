Qué pasará con el paro de colectivos del miércoles 29 de julio: ¿afecta al AMBA? La huelga impactará en dos jurisdicciones ante la falta de acuerdos por remuneraciones adeudadas. Por Agregar C5N en









Los choferes reclaman el cumplimiento de las escalas salariales acordadas a nivel nacional. Redes sociales

El paro de colectivos anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para este miércoles 29 de julio no tendrá ningún impacto en el AMBA. El servicio de transporte público continuará funcionando con normalidad tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, debido a que la conducción nacional del gremio ya alcanzó un acuerdo salarial trimestral con las cámaras empresarias que operan en esa región.

La medida de fuerza se encuentra circunscripta exclusivamente al interior del país, con foco en las provincias de Catamarca y La Rioja. En ambas jurisdicciones, los choferes reclaman el cumplimiento de las escalas salariales acordadas a nivel nacional, denunciando que las empresas locales no reconocieron los incrementos correspondientes desde enero.

La huelga estaba prevista para comenzar a las 00 horas del miércoles, con un cese total de actividades en las dos provincias afectadas. Sin embargo, en las últimas horas la seccional de Catamarca decidió poner la medida en un "compás de espera", luego de ser convocada por el Gobierno provincial a una reunión clave para intentar destrabar el conflicto salarial.

En el resto del país, donde no se registraron incumplimientos similares, el transporte de pasajeros funcionará de manera habitual, marcando una diferencia clara entre la situación laboral que atraviesa el AMBA y la de algunas provincias del noroeste argentino.

Deposit Files Hasta cuándo será el paro de colectivos del miércoles 29 de julio La medida de fuerza fue convocada originalmente por la UTA como una huelga por tiempo indeterminado, lo que implica que la reanudación del servicio quedará supeditada a que las empresas garanticen el pago de las deudas salariales y la aplicación de la escala vigente que reclaman los trabajadores del sector.