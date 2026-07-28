28 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Qué pasará con el paro de colectivos del miércoles 29 de julio: ¿afecta al AMBA?

La huelga impactará en dos jurisdicciones ante la falta de acuerdos por remuneraciones adeudadas.

Por
Los choferes reclaman el cumplimiento de las escalas salariales acordadas a nivel nacional.

Los choferes reclaman el cumplimiento de las escalas salariales acordadas a nivel nacional.

Redes sociales

El paro de colectivos anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para este miércoles 29 de julio no tendrá ningún impacto en el AMBA. El servicio de transporte público continuará funcionando con normalidad tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, debido a que la conducción nacional del gremio ya alcanzó un acuerdo salarial trimestral con las cámaras empresarias que operan en esa región.

La Maternidad Provincial de Córdoba. 
Te puede interesar:

La Justicia descartó mala praxis en diez muertes de bebés investigadas en la Nueva Maternidad de Córdoba

La medida de fuerza se encuentra circunscripta exclusivamente al interior del país, con foco en las provincias de Catamarca y La Rioja. En ambas jurisdicciones, los choferes reclaman el cumplimiento de las escalas salariales acordadas a nivel nacional, denunciando que las empresas locales no reconocieron los incrementos correspondientes desde enero.

La huelga estaba prevista para comenzar a las 00 horas del miércoles, con un cese total de actividades en las dos provincias afectadas. Sin embargo, en las últimas horas la seccional de Catamarca decidió poner la medida en un "compás de espera", luego de ser convocada por el Gobierno provincial a una reunión clave para intentar destrabar el conflicto salarial.

En el resto del país, donde no se registraron incumplimientos similares, el transporte de pasajeros funcionará de manera habitual, marcando una diferencia clara entre la situación laboral que atraviesa el AMBA y la de algunas provincias del noroeste argentino.

Hasta cuándo será el paro de colectivos del miércoles 29 de julio

La medida de fuerza fue convocada originalmente por la UTA como una huelga por tiempo indeterminado, lo que implica que la reanudación del servicio quedará supeditada a que las empresas garanticen el pago de las deudas salariales y la aplicación de la escala vigente que reclaman los trabajadores del sector.

En el caso puntual de Catamarca, la situación permanece en suspenso hasta el jueves 30 de julio, fecha en la que se llevará adelante una audiencia con las autoridades provinciales. Desde el gremio remarcaron que la protesta no fue cancelada, sino que su continuidad quedará condicionada al resultado de esa negociación. En ese sentido, el referente de UTA Catamarca-La Rioja, Roque Chanquía,declaró "Un levantamiento de medidas de nuestro lado es imposible que se dé por todo el tiempo transcurrido".

La extensión del conflicto también podría verse alterada si los Ministerios de Trabajo provinciales se inclinan por dictar la conciliación obligatoria. Esta herramienta legal obligaría a ambas partes a suspender temporalmente las medidas de fuerza, permitiendo que las unidades vuelvan a circular mientras continúan las negociaciones entre el sindicato y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). El reclamo de fondo responde a la diferencia salarial que denuncian los conductores del interior respecto al resto del país.

Noticias relacionadas

Se desarrolla una nueva jornada del juicio de Loan Peña.

Juicio por la desaparición de Loan: declararon dos policías que participaron de la búsqueda y otros dos testigos

Un grupo de vecinos de Pilar se organizó para intercambiar productos y servicios.

Reapareció el "trueque": un fenómeno que crece con la crisis y evoca fantasmas del 2001

Volcó un bote con turistas en las Cataratas del Iguazú.

Volcó un bote en las Cataratas del Iguazú: murió un turista y hay al menos un desaparecido

Una línea modifica su trayecto.

La línea 28 cambia su recorrido: llegará a Aeroparque y modifica varios ramales

play

Se negó a declarar Lucía Sosa, la madre acusada de matar a su beba de dos años

La ANMAT permitió la venta libre de una serie de medicamentos.

ANMAT declaró de venta libre a 10 medicamentos: uno por uno, para qué sirven

Rating Cero

Homero Pettinato reveló el mal momento que atraviesa.

Homero Pettinato reveló lo peor de ser famoso: "No hay plata que lo valga"

La actriz desplegó todo su humor ácido desde el escenario del Teatro Colón.

La irónica frase de Verónica Llinás contra Fantino: "Quiero agradecer a Tomás Fonzi, que dejó el Uber para estar acá"

Wanda Nara se cansó y explotó en redes.

Wanda se cansó de Icardi y apuntó contra los hijos de La China Suárez: "Padrazo de nenes ajenos..."

Sebastián Cola abandonó la casa por decisión del público en la 23° gala de eliminación. 

Gran Hermano: quién fue eliminado del reality con un contundente voto del público

La conductora, señalada por el periodista al referir que ella tiene una ambición especial por el dinero.

Ángel de Brito reveló un secreto de Yanina Latorre y la comparó con Mirtha Legrand: "Siempre quiere más plata"

El actor se hizo presente y hablo sobre la actualidad de sus colegas. Captura de pantalla: redes sociales @gonzaloezequielheredia

Gonzalo Heredia reflexionó sobre el difícil momento de los actores: "La industria se está cayendo a pedazos"

últimas noticias

Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reúnen este martes en la Casa Blanca.

Trump y Netanyahu se reunieron por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Hace 5 minutos
Homero Pettinato reveló el mal momento que atraviesa.

Homero Pettinato reveló lo peor de ser famoso: "No hay plata que lo valga"

Hace 13 minutos
La Maternidad Provincial de Córdoba. 

La Justicia descartó mala praxis en diez muertes de bebés investigadas en la Nueva Maternidad de Córdoba

Hace 18 minutos
Juan Grabois y Peter Thiel se reunieron a comienzos de junio en Barrio Parque.

Grabois reveló detalles de su reunión con Peter Thiel: "Fui para entender cómo funciona el circo"

Hace 36 minutos
La actriz desplegó todo su humor ácido desde el escenario del Teatro Colón.

La irónica frase de Verónica Llinás contra Fantino: "Quiero agradecer a Tomás Fonzi, que dejó el Uber para estar acá"

Hace 38 minutos