Adrián Suar confesó una intimidad de su relación con Rocío Robles: sorprendió a todos La pareja mostró su complicidad en la alfombra roja de una premiación emitida en televisión. Agregar C5N en









El productor y la periodista deportiva se volvieron a mostrar juntos en público. El Trece

El actor Adrián Suar y la modelo Rocío Robles volvieron a convertirse en una de las parejas más comentadas del espectáculo argentino durante la alfombra roja de los Premios Pinti 2026, donde dejaron al descubierto una intimidad de su vida cotidiana que sorprendió tanto a la prensa como al público. Antes de ingresar al Teatro Colón, ambos compartieron un distendido intercambio con los periodistas y revelaron cómo fue la preparación conjunta para una de las noches más importantes del teatro nacional.

El momento comenzó cuando la actriz y periodista deportiva mostró el vestido elegido para la ceremonia y recibió una catarata de elogios. Con su característico sentido del humor, el productor de televisión intervino y lanzó: "¿Y el mío no? Hace mucho que no me pongo un esmoquin", provocando las risas de quienes cubrían el evento. La frase rompió el protocolo de la alfombra roja y dejó en evidencia la complicidad que caracteriza a la pareja.

Consultados sobre si intercambian consejos de moda antes de asistir a eventos públicos, el productor respondió con naturalidad: "No, ella sabe cómo lookearse". Sin embargo, fue Rocío Robles quien terminó revelando el detalle más íntimo de la previa al explicar: "Ya sabíamos lo que íbamos a ponernos, nos ayudamos a subirnos el cierre y el moñito que está exigido". La confesión mostró una faceta doméstica y espontánea de la relación, alejada de las cámaras y del glamour habitual.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a multiplicarse en los medios y en las redes sociales porque reflejan el excelente presente sentimental que atraviesan. Lejos de ocultar el vínculo, Adrián Suar y Rocío Robles se muestran cada vez más cómodos compartiendo pequeñas escenas de su intimidad, consolidándose como una de las parejas más observadas del mundo del espectáculo y de la televisión. Además, semanas atrás ya habían despertado rumores por una nueva aparición pública en la que incluso llamó la atención que ambos lucieran anillos durante un evento social.

Rocío Robles y Adrián Suar en La Bombonera Redes sociales Cómo nació el amor entre Adrián Suar y Rocío Robles Aunque durante varios meses eligieron mantener un perfil bajo, con el paso del tiempo Adrián Suar y Rocío Robles comenzaron a naturalizar sus apariciones públicas. En distintos eventos culturales y teatrales dejaron de esquivar las cámaras y confirmaron, con gestos y declaraciones, que atraviesan una relación consolidada basada en el respeto mutuo, el acompañamiento y la tranquilidad, sin exponerse innecesariamente a la vida mediática.

La presencia conjunta en los Premios Pinti 2026 volvió a demostrar esa sintonía. Mientras Adrián Suar se preparaba para vivir una noche especial como nominado a Mejor Actor de Comedia por Sottovoce y como director de la premiada obra Las hijas, Rocío Robles estuvo a su lado acompañándolo durante toda la ceremonia. El productor destacó su felicidad por el reconocimiento recibido y por el gran momento profesional que atraviesa, especialmente con una comedia que, según describió, "la gente estalla de risa". El vínculo entre ambos se caracteriza por la complicidad en los pequeños detalles. La revelación de que se ayudaron mutuamente con el moño del esmoquin y el cierre del vestido terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la noche porque mostró una escena cotidiana que pocas veces las figuras públicas comparten frente a las cámaras. Ese tipo de gestos alimenta la percepción de una relación sólida, construida lejos del escándalo y con una fuerte conexión personal. La evolución del romance también quedó reflejada en las recientes declaraciones de Rocío Robles, quien reconoció públicamente que disfruta del presente junto a Adrián Suar y admitió incluso que le gustaría casarse en algún momento, aunque ambos priorizan vivir el vínculo sin apuros y respetando los tiempos de cada uno.