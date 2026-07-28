28 de julio de 2026 Inicio
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La operadora del accidente en Cataratas había protagonizado otro caso similar, en el que murieron 7 personas

La firma Macuco Safari, que realiza travesías náuticas en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú, ya fue protagonista un accidente fatal como el ocurrido hoy. Fue en 1999 y ocasionó la muerte de siete personas.

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Una imagen promocional de los tours náuticos de Macuco Safari. 

Una imagen promocional de los tours náuticos de Macuco Safari. 

Un bote que realizaba una excursión turística por el río Iguazú, en el sector brasileño de las Cataratas, volcó durante el recorrido y sus ocupantes cayeron al agua, lo que dio lugar a un amplio operativo de búsqueda y rescate en el que participan equipos de emergencia de Brasil con apoyo de embarcaciones y trabajadores del lado argentino.

Se desplegó un fuerte operativo de seguridad en las Cataratas. 
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De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, el accidente ocurrió durante un paseo privado del servicio Macuco Safari. La embarcación, un gomón, trasladaba al menos a seis integrantes de una familia oriunda de Países Bajos cuando, por causas que todavía no fueron determinadas, dio vuelta campana en el cauce del río. La información difundida hasta ahora señala que uno de los integrantes de la familia, un joven de 26 años, ha fallecido por causa del accidente.

Tras el siniestro, bomberos brasileños desplegaron un operativo de rescate con la colaboración de lanchas y personal de la empresa concesionaria que opera las excursiones náuticas en el lado argentino de las Cataratas. Hasta el momento no se había emitido un comunicado oficial por parte de la empresa ni de las autoridades responsables del operativo.

Las causas del vuelco permanecen bajo investigación. Una vez concluidas las tareas de rescate, las autoridades deberán establecer si el accidente estuvo vinculado con las condiciones del río, una falla mecánica, un error operativo o cualquier otro factor que haya contribuido al hecho. Mientras tanto, el área permanecía bajo control de los organismos de emergencia.

El recuerdo de la tragedia en Cataratas del Iguazú de septiembre de 1999

El episodio volvió a poner el foco sobre los riesgos de la navegación turística en el río Iguazú y reavivó el recuerdo del accidente más grave registrado en la historia del Macuco Safari. El 5 de septiembre de 1999, dos embarcaciones del servicio turístico brasileño colisionaron durante una maniobra de aproximación a los saltos. Como consecuencia del impacto, una de las lanchas volcó y siete personas murieron: seis turistas extranjeros y el piloto de la embarcación.

A raíz de aquella tragedia se revisaron los protocolos de navegación y se reforzaron las medidas de seguridad para este tipo de excursiones. Entre las modificaciones implementadas se incluyeron mayores controles sobre las embarcaciones, capacitación para los pilotos y la actualización de los procedimientos de emergencia.

No obstante, especialistas en seguridad fluvial sostienen que las características propias del río Iguazú, con fuertes corrientes, remolinos y variaciones repentinas en el caudal, exigen una revisión permanente de los sistemas de prevención. En ese sentido, consideran necesario profundizar las auditorías técnicas de las embarcaciones, reforzar los controles previos a cada salida, monitorear de forma continua las condiciones hidrológicas y meteorológicas, establecer criterios estrictos para la suspensión de las excursiones cuando aumente el riesgo y fortalecer la supervisión de las autoridades competentes.

El Macuco Safari es una de las principales atracciones turísticas de las Cataratas del Iguazú y recibe cada año a cientos de miles de visitantes de distintos países. Por ese motivo, el accidente vuelve a instalar el debate sobre la importancia de mantener estándares de seguridad acordes con la magnitud de una actividad que constituye uno de los principales atractivos turísticos de la región.

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