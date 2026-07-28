Ángel de Brito reveló detalles picantes de una separación de famosos por infidelidad El conductor sacó a la luz intimidades desconocidas sobre un histórico conflicto que sacudió al espectáculo. Agregar C5N en









El conductor dio detalles de una historica separación.

Los viejos escándalos del espectáculo volvieron a escena gracias a Ángel de Brito y reactivaron el foco mediático sobre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro. El detonante de este nuevo capítulo es el recordado rumor que vinculó sentimentalmente a los actores durante las grabaciones de la ficción Entre Caníbales. La reaparición de esta historia reabrió heridas del pasado y generó un inmediato revuelo en la farándula.

Redes sociales Aquella supuesta historia clandestina tuvo como tercera protagonista a Pampita, quien en su momento sugirió en LAM que existía una artista con la que jamás aceptaría compartir un trabajo. La contundente postura de la modelo reavivó las sospechas del público sobre la mala relación entre ambas. Esa declaración marcó un antes y un después en los trascendidos del ambiente artístico.

Quien se encargó de reflotar el conflicto fue Ángel de Brito en Bondi, donde repasó las sospechas que precipitaron la crisis y destapó los pormenores del revuelo que se vivió tras bambalinas. “Bueno, contémoslo, contémoslo. Si Salwe lo contó también. Vicuña parece que andaba con Oreiro en la novela. Esta era la sospecha de Pampita. Entre caníbales. parece que se caníbalearon ahí. Esto es lo que piensa Pampita. Ella dice tener pruebas”, comenzó relatando el periodista.

Para finalizar, el conductor revivió el paso de Carolina Ardohain por su programa y dejó bien en claro la animosidad que perdura hacia la actriz uruguaya. “¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías? Sí, hay una. Que la iría a buscar y cuando me la encuentre... O sea, a Oreiro la quiere fajar”, concluyó de Brito sin vueltas. Sus expresiones terminaron de confirmar el fuerte resentimiento que aún persiste entre las mediáticas.

La polémica de Pampita, Vicuña y Oreiro Un nuevo cruce mediático volvió a poner en agenda el extenso historial de tensiones alrededor de Pampita, Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro. Durante una distendida charla con su productor, Ángel de Brito repasó los orígenes de este conflicto que lleva años en la farándula y remarcó que para la modelo continúa siendo una fibra muy íntima que le cuesta superar.

En ese intercambio, el conductor revivió el picante momento que atravesaba la jurado en la pista de baile tras su ruptura afectiva. “Estábamos en el medio del Bailando con una Pampita... Irritable. Intensa, irritable. Mala, estaba mala en ese momento. Ya separada. Al enmascarado no se le ocurre... Pues es una basura, al enmascarado no se le ocurre eso. Es peor que el Listorti y Denisse Dumas juntos”, rememoró sobre la caldeada atmósfera de aquellos días. Para cerrar el recuerdo de esa jornada de máxima tensión, el periodista detalló la insólita jugada de la producción al enviarle un notero novato a hacerle preguntas incómodas. “¿Se le ocurre mandarle a Pampita al estrado con Martín Salwe? Que era virgen, que debutaba en las notas, tenía 12 años. Iba con el microfonito y una revista”, reveló sobre la entrevista que finalizó de la peor manera tras la furiosa reacción de Carolina Ardohain.