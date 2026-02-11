La pareja apuntó a los "medios argentinos" y "la farándula" por la difusión del video viral de un supuesto engaño. En pleno escándalo, Wanda Nara sumó varias indirectas por redes sociales.

La China Suárez y Mauro Icardi cuestionaron a los medios de comunicación argentinos por difundir un video viral en el que se ve a un hombre con el mismo corte de pelo que el futbolista besando a otra mujer, lo que despertó fuertes rumores de infidelidad. "No importa chequear", sentenció la actriz, aunque admitió el parecido entre su pareja y el protagonista de las imágenes.

"Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría", deslizó la modelo en historias de Instagram.

Mientras que el jugador del Galatasaray cuestionó: "Las barbaridades que hay que leer para que cuatro gatos locos se la den de periodistas. ¡Qué decadencia!".

La historia de la China Suárez desmintiendo que el hombre del video sea Mauro Icardi.

"El video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones", replicó Icardi en la misma red social que su novia.

El futbolista acusó a ciertos sectores de "difamar, inventar y no informar" y cerró, filoso: "Al que le quepa el poncho que se lo ponga. Y recuerden, ni mi futura mujer ni yo vivimos de sus payasadas ".

La historia de Instagram donde Mauro Icardi desmiente que el hombre del video sea él.

Tras estas desmentidas, Wanda Nara tuiteó una indirecta que podría tener como objetivo a su exmarido y a la protagonista de Hija del fuego. "Qué peligro tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza. Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero", sentenció la conductora de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara infidelidad Mauro Icardi El tuit de Wanda Nara cargado de indirectas. X @wanditanara

"¿El alcohol o lo que realmente sentís? Unos mensajitos de WhatsApp más para la Justicia", deslizó la empresaria, dando a entender que Icardi le habría escrito, y agregó: "El amor se nota y cuando no hay mucho más… Es tanto más digno trabajar y no depender de nada ni nadie. El mismo que ayer me escribió es el de hace tres años".

Sin dar nombres, la modelo hizo referencia a su exmarido, su novia y el proceso judicial que está atravesando por la demanda por alimentos a Icardi por sus hijas en común, Francesca e Isabella.

Cómo era el video viral que la China Suárez y Mauro Icardi desmintieron

En las imágenes adjudicadas al delantero del Galatasaray, se ve a un hombre en un boliche, bailando junto a un grupo de personas, y después se hace foco en él y una mujer besándose.

La secuencia circuló en las redes y especialmente en X, donde se ve a una persona muy parecida al futbolista en una actitud muy cariñosa con una mujer morocha. Aunque hay poca luz, se ve que se besan.

Ante las alarmas, los usuarios remarcaron que hay un dato revelador, como que "no tiene los tatuajes" característicos del rosarino en el cuello. Según esta hipótesis, se trataría de un joven con un perfil muy parecido al del exmarido de Wanda Nara.