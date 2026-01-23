Salta: encontraron muerto a un soldado en su casa y ya son cinco casos en más de un mes Se trata del voluntario Juan Marcos "Colo" Gonsales, de 25 años, quien fue encontrado sin vida en su domicilio del barrio Villa Güemes de Tartagal. La Justicia investiga las causas del fallecimiento. Por + Seguir en







El soldado pertenecía al Regimiento de Infantería de Monte 28, de Tartagal, Salta.

Otra muerte sacude al Ejército Argentino, ya que este viernes por la mañana fue hallado sin vida un soldado voluntario de 25 años que pertenecía al Regimiento de Infantería de Monte 28, en Tartagal, Salta. El uniformado, que no asistió a cumplir sus funciones, fue encontrado muerto en su vivienda: ya es el quinto caso en más de un mes en las Fuerzas Armadas.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en el pasaje Juramento, entre Esquiú y calle Salta, en el barrio Villa Güemes. Hasta allí llegaron oficiales del Ejército Argentino tras constatar que el joven, identificado como Juan Marcos Gonsales, quien estaba casado y tiene una hija, no se había presentado a trabajar, algo que no era habitual en su trayectoria dentro de la fuerza.

Tras constatar que el soldado se encontraba sin vida, dieron inmediato aviso a la Policía de Salta, que se hizo presente en el lugar y dispuso una consigna policial para preservar la escena, según informó El Tribuno. Luego, llegó la Policía Federal por tratarse de un integrante de una fuerza nacional. Asimismo, se restringió el ingreso al inmueble. La familia aguarda los resultados de las actuaciones judiciales.

En el caso interviene el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que trabaja bajo las directivas del fiscal penal Gonzalo Vega, quien tiene a su cargo la investigación. Por el momento, no se informó de manera oficial si en el lugar se detectaron signos de violencia ni cuál sería la causa del fallecimiento.

soldado salta muerto Juan Marcos Gonsales tenía 25 años y al menos 8 de experiencia como soldado. La seguidilla de muertes en el Ejército tuvo su primer episodio en la quinta presidencial de Olivos, donde un agente encargado de la custodia fue encontrado sin vida en un sector interno. El hecho activó de inmediato los protocolos y quedó bajo investigación de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la Policía Federal. Desde el Gobierno aclararon entonces que cualquier información oficial sería difundida únicamente por la Justicia.

Días después, otro caso sacudió a Corrientes: el suboficial principal Juan Pereira, con casi tres décadas de servicio, apareció muerto dentro del cuartel de la Guarnición Monte Caseros. Gendarmería tomó intervención y el expediente quedó caratulado como “averiguación de causales de muerte” en el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, mientras se aguardaban los resultados forenses. El tercer episodio se produjo en Mendoza. La víctima fue Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército que cumplía funciones en el Liceo Militar General Espejo. El joven falleció tras recibir un disparo con un arma que pertenecería a su padre, agente penitenciario. Según se informó, estaba con licencia psiquiátrica y fuera de servicio al momento del hecho. Tras esta serie de casos, el Ministerio de Defensa anunció medidas para reforzar la prevención y la atención en salud mental dentro de las fuerzas. Mientras que la última muerte de un soldado había sido el viernes pasado, cuando un soldado del Ejército Argentino fue hallado sin vida en su domicilio en la localidad bonaerense de Quilmes. El uniformado prestaba servicio en el Centro Recreativo del Ejército "Héroes de Malvinas", en Remedios de Escalada. El comunicado oficial del Ejército Argentino tras la muerte del quinto soldado en poco más de un mes soldado muerto salta comunicado