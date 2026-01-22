Más salidas en el Gobierno: renunció el titular de Enargas

Mediante una carta interna, Carlos Casares anunció su dimisión del Ente Nacional Regulador del Gas. Se trata de la quinta partida de un funcionario de la administración de Javier Milei en las últimas 24 horas.

Este jueves se confirmó la quinta salida en el Gobierno en menos de 24 horas: Carlos Casares renunció a la titularidad del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Esta nueva baja dentro del Ejecutivo se sumó a las partidas del exsecretario de Transporte, Luis Pierrini , y el jefe de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc .

Turismo en Argentina: el pueblo que se destaca por su cercanía de dos de picos muy emblemáticos

En su carta de renuncia, Casares manifestó que el gobierno de Javier Milei lo considera "prescindible" durante el armado del nuevo Ente Regulador del Gas y de la Electricidad (ENGRE). Se prevé que esta entidad empiece a funcionar en marzo, pero el último titular del ENARGAS no fue convocado para ser parte del directorio de la nueva institución gubernamental.

“Todavía queda mucho por hacer. De allí que, por lo hecho, por lo que estaba en curso de ejecución y por lo proyectado, era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad)", dijo Casares en su carta de renuncia.

Carlos Casares renunció al no ser tenido en cuenta para el armado de un nuevo Ente Regulador del Gas y la Electricidad.

Además, Casares dijo en su carta de renuncia que él se había presentado al Concurso Público para la conformación del directorio, pero que no recibió ningún tipo de respuesta.

“Atento a sus resultados y más allá de que no deja de sorprenderme la propuesta elevada, entiendo que, a pesar de lo antes detallado, no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del Enargas”, concluyó Casares.

De esta manera, Casares representó la quinta renuncia dentro del gobierno de Javier Milei en menos de 24 horas. El extitular del Enargas se sumó así a las salidas de Pierrini, en la Secretaría de Transporte, y Starc, en la Unidad de Información Financiera. Además, Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore dimitieron en sus cargos como presidentes de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, respectivamente.

Renunciaron las autoridades de Trenes Argentinos, tras la renuncia del ministro de Transporte

El Gobierno anunció que Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore renunciaron como presidentes de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura respectivamente, luego de la salida de Luis Pierrini como secretario de Transporte debido a motivos personales.

En un comunicado, la Secretaría de Transporte, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía, confirmó que Sebastián Giorgetti sucederá a Boschin y remarcó su trayectoria: "Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros. Giorgetti cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector".

Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore

"Inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde el 2005 ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la compañía, desempeñándose durante los últimos años como Gerente General Operativo y Administrativo, con profundo conocimiento del funcionamiento del sistema ferroviario nacional", agregaron en esta línea.

En tal sentido, confirmaron al sucesor de Comperatore: "Por su parte, Fabián González será el nuevo presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, empresa encargada de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país. Abogado de profesión, González cuenta con vasta experiencia en empresas ferroviarias del Estado, formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025".

Luis Pierrini secretario Transporte

"En los últimos años también se destacó en su labor como Secretario General en Trenes Argentinos Operaciones. Cuenta también con experiencia previa en el ámbito judicial, habiéndose desempeñado como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires", señalaron.

Renunció Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera

El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, renunció a su cargo luego de que alegara "razones personales" y será sucedido por el licenciado Ernesto Gaspari, quien se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, confirmó la dimisión de Starc: "El Ministerio de Justicia de la Nación informa que el titular de la Unidad de Información Financiera, Dr. Paul Starc, ha presentado su renuncia al cargo por razones personales, la cual fue aceptada por las autoridades competentes".

Paul Starc

En tal sentido, la cartera destacó la labor del funcionario saliente: "Durante su gestión, el Dr. Starc desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso, contribuyendo a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes. Asimismo, continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional".

En tanto, el ministerio confirmó que su reemplazante será un exintegrante de la Cancillería. "En esta nueva etapa, la Unidad de Información Financiera será conducida por el Lic. Ernesto Gaspari, profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración. Gaspari cuenta con experiencia en áreas estratégicas del Estado y se desempeñó, entre otras funciones, como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto", expresó.