Luego de una serie de rumores sobre la ruptura de la relación, la artista Karol G y el colombiano Feid se separaron luego de tres años. Sin embargo, ninguno de los dos protagonistas confirmó la noticia, pero no tienen interacción en rede sociales desde hace tiempo.

Cabe destacar que dejaron de ir a eventos juntos desde hace semanas y eso despertó los primeros rumores. Pero desde el entorno de los artistas contaron que “terminaron su relación hace algunos meses, en medio de rumores persistentes”.

Pero, a pesar de no mostrarse públicamente con él, en los Latin Grammy 2025, Karol G llegó con unos accesorios verdes y es justamente un color que lo caracteriza al artista. Por otra parte, ninguno de los dos borró las fotos que tienen juntos en el feed de Instagram.

En el último álbum de estudio de la cantante tienen un tema juntos, pero no tuvo mucha trascendencia. Otro dato no menor para el tipo de relaciones actuales tiene que ver con que ya no se comentan posteos entre sí, pero sí aparecen distintos likes.

