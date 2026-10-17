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Detalles originales y vajilla vintage: así es la cocina de Cande Molfese

La artista compartió imágenes de este espacio de su nuevo hogar y dejó ver las elecciones que hizo para darle su propio estilo.

Conocé cómo es la cocina de Cande Molfese.

Conocé cómo es la cocina de Cande Molfese.

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  • Cande Molfese mostró la cocina de su nueva casa, con un diseño moderno y funcional.
  • La isla central combina una base blanca con una mesada de granito negro.
  • El comedor integrado suma muebles de madera clara y detalles decorativos que aportan calidez.
  • La vajilla vintage se destaca por sus detalles artesanales y su contraste con el estilo minimalista.

La decoración de una casa puede transformar los espacios cotidianos en ambientes con identidad propia. En plena mudanza a su nuevo hogar, Cande Molfese compartió imágenes de algunos rincones de la vivienda y mostró una cocina que combina un diseño moderno con objetos que aportan calidez y personalidad.

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Así es la nueva cocina de Cande Molfese.

Así es la nueva cocina de Cande Molfese.

A través de un video publicado en TikTok, la artista dejó ver cómo organizó este sector, donde predominan los tonos neutros, los muebles de líneas simples y una distribución pensada para aprovechar cada espacio. Sin embargo, más allá de su aspecto contemporáneo, hay detalles que hacen que el ambiente se diferencie de otras cocinas minimalistas.

Uno de los elementos que se destacan es la vajilla vintage, una elección decorativa que suma un aire nostálgico y artesanal. La combinación entre superficies modernas y piezas con diseños tradicionales permite crear un espacio equilibrado, sin perder funcionalidad ni dejar de lado los gustos personales.

Cómo es la cocina de Cande Molfese

La isla central ocupa un lugar importante en la distribución y funciona como uno de los principales puntos visuales del ambiente. Tiene una base blanca y una mesada de granito negro, una combinación que aporta contraste y elegancia. A esto se suma una grifería negra mate con detalles cromados y una estructura rectangular de hierro negro suspendida del techo, que completa el diseño.

Cuenta con una isla central que destaca y está conectada con el comedor.

Cuenta con una isla central que destaca y está conectada con el comedor.

El mobiliario mantiene una estética sencilla, con alacenas blancas que llegan hasta el techo y frentes lisos sin manijas a la vista. El horno empotrado y la heladera de acero inoxidable aportan practicidad, mientras que las fotografías y los imanes colocados sobre esta última le dan un toque más personal. También cuenta con un despensero extraíble con estantes metálicos, pensado para mantener los alimentos organizados y aprovechar mejor el espacio disponible.

La cocina se conecta con el comedor, donde una mesa de madera clara, sillas blancas tapizadas y patas negras mantienen la misma paleta de colores. Un florero blanco con flores amarillas agrega un detalle natural, mientras que el sector del café reúne una cafetera negra, una tostadora plateada y distintos recipientes. En ese conjunto, la vajilla vintage aporta un contraste especial y demuestra cómo los objetos con diseños de otras épocas pueden convivir con una decoración actual sin perder protagonismo.

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