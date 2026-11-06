La drástica operación a la que se sometió Fabián Gianola por pedido de su novia de 28 años El actor tomó la decisión de pasar por el quirófano porque su pareja se lo solicitó: "Hace cinco años que salimos y fue la mejor opción para estar tranquilos". Agregar C5N en









Gianola pasó por el quirófano.

Pocas semanas después de haber sido atropellado por un auto, el actor Fabián Gianola contó que pasó por el quirófano, pero esta vez fue para realizarse una vasectomía. Contó que la decisión la tomó porque su pareja de 28 años se lo pidió para más seguridad. “Fue la mejor opción”, contó.

En diálogo con Carmen Barbieri, el humorista reveló que está listo para volver al teatro y aprovechó para contar que tomó la decisión de no volver a ser padre y, ante la insistencia de la conductora por la joven edad de su novia, reveló que este deseo “no iba a ser posible”.

“El 14 de junio me hice una vasectomía, por pedido de mi señora. Ella no quiere tener hijos. Ella tiene 28 años. Hace cinco que salimos y vivimos juntos. Yo ya tengo una hija de 30 que vive en Costa Rica, y uno de 26 que vive en Palermo”, indicó.

Gianola aclaró que “ambos están muy enamorados y que fue la mejor opción para estar tranquilos". Cabe destacar que él tiene 63 años y tuvo sus hijos con Verónica Suárez. Estuvieron 30 años en pareja y se separaron en 2016.

Se supo cómo fue la reacción del hombre que atropelló a Fabián Gianola Fabián Gianola dio a conocer cómo reaccionó el conductor que lo atropelló el lunes 19 de octubre mientras cruzaba por la senda peatonal en la esquina de Melián y Deheza, en las inmediaciones del shopping DOT Baires. El actor, que sufrió una fractura expuesta de radio y la rotura de los ligamentos de la muñeca, contó que el hombre no llegó a pedirle disculpas, aunque no lo tomó a mal.

"No me pidió perdón, pero estábamos los dos muy shockeados. Era entendible", explicó Gianola. Lejos de mostrar enojo, el actor fue comprensivo con la reacción del conductor. "No me enojé con el señor. Estaba muy shockeado también. Yo me paré enseguida y me quedé en la vereda. Sinceramente, no me enojé. Lo vi asustado en un momento, a los minutos, cuando me miraba", relató. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento exacto del impacto y cómo el conductor detuvo la marcha de inmediato para acercarse al actor caído en la calzada. Gianola destacó que tuvo suerte de no golpearse la cabeza, algo que podría haber agravado seriamente su estado. "Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento", señaló en diálogo con TN.