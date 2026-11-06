6 de noviembre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

El piloto de Alpine estrenará nuevos colores para esta nueva etapa del campeonato de la máxima categoría del automovilismo. ¿El objetivo? seguir sumando puntos.

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El piloto argentino de 23 años llevará los colores de su equipo en el buzo antiflama.

El piloto argentino de 23 años llevará los colores de su equipo en el buzo antiflama.

@AlpineF1Team

La Fórmula 1 vuelve a encender sus motores este fin de semana para disputar una nueva fecha de la temporada 2026 en el emblemático Autódromo José Carlos Pace (Interlagos), en San Pablo. La cita será clave para el argentino Franco Colapinto, quien intentará dejar atrás la mala racha de las últimas jornadas y reencontrarse con los buenos resultados.

El flamante casco del piloto argentino con los colores de Boca.
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Tras una dura sanción en el Gran Premio de México que lo marginó de la zona de puntos, el piloto argentino llega a suelo paulista enfocado en tener un fin de semana limpio. El cronograma prevé actividad el viernes, mientras que el sábado continuará con la tercera práctica libre y la sesión de clasificación. Finalmente, el plato fuerte será la carrera principal el domingo 8 de noviembre.

El circuito brasileño representa una oportunidad de redención para el argentino, en una pista que hasta ahora le ha resultado esquiva en sus temporadas previas. En 2024, con Williams, tuvo un debut complicado al terminar 12° en la carrera Sprint y sufrir un despiste bajo una intensa lluvia durante el Gran Premio del domingo. El año pasado, el escenario se repitió con un accidente durante la prueba Sprint y un 15º puesto en la carrera principal.

Colapinto buscará la revancha en Brasil

Colapinto buscará la revancha en Brasil

En este 2026, respaldado por la masiva presencia de hinchas argentinos que coparon las tribunas de Interlagos, Colapinto buscará sumar unidades importantes y consolidar su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial.

GP de Brasil: a qué hora corre Franco Colapinto

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 1: 12.30

Práctica libre 2: 16.00

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30

Clasificación: 15.00

Domingo 8 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00

TV: Fox Sports (Argentina)

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