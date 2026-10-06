Destrozaron a Rodrigo De Paul por su casamiento con Tini Stoessel: "Es un interesado" Una reconocida figura del espectáculo no tuvo piedad y apuntó contra el campeón del mundo por los acuerdos previos a la boda. Agregar C5N en









La periodista salió al cruce sobre el mediocampista de la Selección. Instagram: rodridepaul

El debate sobre la organización del festejo de bodas entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel derivó en una picante e inesperada controversia en pleno aire de LAM. Mientras el equipo liderado por Ángel De Brito discutía detalles sobre la selecta lista de invitados y las condiciones del enlace, un filoso mensaje enviado en vivo por Rocío Marengo dinamitó el estudio.

La mediática reaccionó con furia ante los trascendidos sobre los acuerdos patrimoniales previos al casamiento y cruzó al jugador con una pregunta demoledora. “¿Nadie va a decir que De Paul es un interesado? Si una chica no quiere firmar un prenupcial es una puta, ¿él está bien?”, disparó la modelo en su texto para dejar expuestas las desigualdades con las que la opinión pública juzga a hombres y mujeres frente al dinero. Profundizando su indignación por los prejuicios del ambiente, remató: “Es injusto que a las mujeres las midan distinto”, sentenció Marengo.

Lejos de esquivar el guante o minimizar el exabrupto de su interlocutora, el conductor de América TV leyó la recriminación al aire y le dio la razón de inmediato a la panelista ocasional. Con su habitual pragmatismo para cerrar los pases de facturas más calientes de la farándula, el periodista respaldó la postura planteada por la vedette con un contundente comentario: “Buen punto, Marengo”, cerró el conductor.

Qué se sabe sobre el casamiento de De Paul y Tini Stoessel En medio de una ola de versiones cruzadas que sacuden el mundo de la farándula, Ángel de Brito sorprendió al aire de LAM al dar a conocer la fecha exacta en la que el futbolista y la artista darán el sí. Según detalló el conductor estrella de América TV, el esperado enlace matrimonial está programado para el próximo 19 de diciembre, una jornada que promete paralizar al ambiente del espectáculo.

Lejos de una fiesta multitudinaria y amigable para todo el clan, el periodista destapó la contundente nómina de ausencias que envuelve a la boda por internas irreconciliables. La grieta en la dinastía de la estrella pop es tan profunda que ni sus progenitores ni su hermano dirán presente en la velada: “Los padres de Tini no están invitados, el hermano no está invitado”, disparó De Brito en vivo.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Como si la nómina de ausencias no fuera suficiente escándalo, el presentador sumó un nuevo capítulo al conflicto al exponer los roces patrimoniales que desgastan a la pareja. Según la información brindada en el programa de espectáculos, la tensión escaló por la adquisición de una lujosa propiedad en la capital española tasada en 7,5 millones de dólares, la cual el mediocampista pretendía adquirir de manera conjunta o a expensas de la estrella internacional para fijar allí su residencia compartida, encendiendo las alarmas por los intereses económicos.