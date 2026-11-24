El TAS falló a favor de Senegal y lo declaró campeón de la Copa África 2025 El Tribunal de Arbitraje Deportivo revirtió la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de anular la victoria senegalesa en la final ante Marruecos disputada el 18 de enero, tras un abandono temporal en disconformidad con la actuación arbitral. Por Agregar C5N en









Senegal se había impuesto por 1a 0 ante Marruecos en la final de la Copa África 2025.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló este martes en favor de Senegal, a quien confirmó como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, en respuesta a su recurso contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de anular su victoria en la final y declarar campeón a Marruecos porque los jugadores senegaleses abandonaron el campo de juego durante unos minutos, disconformes con los fallos del árbitro, Jean-Jacques Ngambo Ndala, durante la final disputada el 18 de enero de este año, en la que los subsaharianos se impusieron 1-0.

Tras la audiencia celebrada a puerta cerrada en la sede del TAS en Lausana (Suiza) el 8 de octubre, el panel de jueces del caso se pronunció favorablemente sobre el recurso de Senegal, que reclamó que se anulara la decisión de la CAF, en segunda instancia, de proclamar ganador a Marruecos por 3-0 en el cotejo definitivo disputado en Rabat.

El Comité de Apelación de la CAF había declarado el pasado marzo campeón a Marruecos. La federación norafricana había reclamado que la mayoría de los jugadores de Senegal, menos su capitán, Sadio Mané, abandonaron el césped cuando Ngambo Ndala pitó un penal a favor de los marroquíes en tiempo de descuento.

Después de unos minutos de confusión, cuando los senegaleses volvieron para reanudar el partido, el jugador de Real Madrid Brahim Díaz falló el lanzamiento y la final se resolvió a favor de Senegal con un gol de Pape Gueye en tiempo suplementario.

Tras lo ocurrido, la Junta de Apelación fijó un marcador oficial de 3-0 para el conjunto marroquí, resolución sustentada en los Artículos 82 y 84 del reglamento, los cuales castigan el abandono del terreno de juego con la pérdida del partido por vía administrativa.

Sin embargo, más tarde, Senegal argumentó ante el TAS que la decisión del árbitro de reanudar el partido en el minuto 109 (90+19) y permitir que concluyera con un resultado deportivo no podía ser revisada, en virtud de Reglas de Juego. El panel formado por el francés Gérald Simon, como presidente; el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas, reconoció que el árbitro tuvo que tomar una decisión en un ambiente de extrema tensión, pero estas circunstancias no justifican que se califique su decisión de "arbitraria". "Por el contrario, el criterio del árbitro no pareció verse afectado por factores externos al juego", afirmó. Por último y en cuanto a los aspectos disciplinarios del caso, el panel señaló que la Federación de Senegal, el seleccionador, Pape Thiaw, y determinados jugadores ya fueron sancionados por la CAF tras la apertura de expedientes disciplinarios independientes.